Спасатели Пхукета предупреждают о постоянной опасности на пляжах острова

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Начальник Службы спасателей Пхукета (PLS) заявил, что туристы должны быть бдительными на пляжах Пхукета и входить в воду только в том случае, если на пляже есть спасатели, сообщает The Phuket News.

"Сейчас на пляжах Пхукета наступило опасное время года с сильным ветром и огромными волнами", — сказал глава спасательной службы.

"Спасатели находятся на пляжах для того, чтобы присматривать за отдыхающими и проверять, где есть безопасные зоны для купания. Туристы должны знать об этом для того, чтобы быть в безопасности. Пожалуйста, не купайтесь на пляжах без спасателей", — добавил он.

Также главный спасатель рассказал о недавнем случае с туристами из России, которые проигнорировали красный флаг на пляже, означающий запрет на купание.

"Две российские туристки не могли вернуться на берег из-за течения и громадных волн, их все дальше уносило в море, и я должен был использовать доску, чтобы помочь им. Затем мне пришлось бежать, чтобы помочь еще одному российскому туристу", — рассказал спасатель.