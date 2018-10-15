Эксперты составили портрет типичного туриста в Крыму осенью

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Специалисты проанализировали все оформленные авиабилеты с вылетом в Симферополь с 1 сентября по 1 декабря 2018 года и выяснили, жители каких регионов закрывают купальный сезон в Крыму, сообщает Туту.ру.
Зарубежных туристов не много — 0,2%. Большинство отдыхающих приехали из двух российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Но доля пассажиров из столицы этой осенью постепенно снижается в пользу региональных перелетов.
Наибольший рост спроса продемонстрировали путешественники из Красноярска (190%), Уфы (92%) и Екатеринбурга (70%).
Меньше туристов этой осенью прилетят из Тюмени. Возможно, это связано с тем, что средний чек на перелет из Тюмени в Симферополь увеличился на треть (с 14 768 до 19 619 рублей за авиабилет в обе стороны). Ниже стал средний чек из Самары (-17%), Сургута (-13%) и Красноярска (-10%).
Осенний отдых в Крыму больше популярен у женщин (их доля — 60%). В среднем по России в это время доля мужчин и женщин среди путешественников примерно равна.
Закрывать сезон в Крым едут россияне разных возрастов. Самая многочисленная группа — это туристы в возрасте старше 55 лет. Их доля — 34%. Тех, кому от 45 до 55 лет — 21%, от 35 до 45 лет — 16%, от 25 до 35 лет — 15%, от 0 до 25 лет — 14%.
По России в это время путешествуют люди всех возрастов. Доли пассажиров в возрастных группах 25 — 35, 35 — 45, 45 — 55, 55+ примерно равны и составляют около 20%. Небольшой перевес (на 1%, всего 21%) у группы 25 — 35 лет.
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