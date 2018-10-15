Япония планирует ввести электронные визы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Японское правительство введет электронную систему для подачи заявлений на получение туристических виз в апреле 2020 года, сообщает Kyodo News.

Электронная виза предназначена для упрощения процесса подачи заявления, снижения нагрузки на дипломатические представительства и ужесточения иммиграционного контроля.

Сначала онлайн-система будет доступна только при выдаче однократных виз китайским туристам, а затем — путешественникам из других стран. Туристические визы для китайских гостей составили почти 60% от всех виз, выданных в 2017 году, сообщает МИД Японии.

Гости смогут оформить туристическую визу онлайн через туристические агентства.

В 2017 году Японию посетили 28,7 миллиона иностранных гостей, что на 19,3% больше, чем годом ранее. К 2020 году японские власти рассчитывают увеличить турпоток до 40 миллионов человек в год, а к 2030 – до 60 миллионов.