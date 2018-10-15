В Испании соседи будут устанавливать правила для туристических апартаментов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Объединения жильцов в Испании смогут запретить сдавать в аренду квартиры, которые находятся в их доме, или установить для них определенные условия. Это станет возможным благодаря изменениям в правилах сдачи жилья, которые начнут действовать с 2019 года, сообщает Noticia.

В новых правилах прописано, что жильцы смогут запретить сдавать квартиру в доме туристам простым большинством в 3/5 голосов. Мэрия же разработает индекс арендной платы, который будет основываться на объективной методологии и периодически пересматриваться, чтобы избежать ситуаций, когда владельцы необоснованно завышают плату.

Кроме того, планируется внести изменения в договоры аренды, которые должны будут включать минимальный срок действия, срок автоматического продления и вопросы пересмотра ставки арендной платы.

Цель новации — сократить сезонную аренду и создать единый государственный реестр туристических апартаментов.