Жизнь в тени пирамид Древнего Египта

КАИР, 14 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Проснуться утром в номере с видом на Великие пирамиды Гизы — мечта многих туристов. Ради удовольствия пару дней пожить в фешенебельном пятизвездочном отеле и каждое утро наблюдать из окна единственное сохранившееся до наших дней "чудо света" иностранцы готовы платить по 100-150 долларов за ночь.

А коренные жители находящегося рядом с пирамидами не самого благополучного плотно заселенного района Хадаик аль-Ахрам (в переводе с арабского — "Сады пирамид") видят эти памятники каждый день. И для них древнеегипетские колоссы — просто фон повседневной нелегкой жизни, загруженной бытовыми заботами.

© РИА Новости / Надим Зуауи Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире © РИА Новости / Надим Зуауи Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире

Элемент пейзажа

Хусейн ат-Тамер живет рядом с пирамидами 45 лет – с самого рождения. "Конечно, невозможно каждый день ими восхищаться — с годами привыкаешь. Они за мою жизнь стали элементом окружающего пейзажа, что ли. Но, безусловно, это наша история, мы гордимся тем, что иностранные туристы летят сюда издалека, чтобы на них посмотреть. И, что лукавить, это еще и источник дохода для многих местных. Мы работаем с туристами, зависим от того, сколько иностранцев приедет в тот или иной месяц", — рассказал Хусейн РИА Новости.

Он — торговец в небольшой сувенирной лавке недалеко от пирамид.

"Я часто размышляю о том, как тесно связана история с нашей жизнью. Вот, взять эти пирамиды. Им тысячи лет, а мне – сорок пять. И я завишу от этой древней истории, ведь, если не будет пирамид, я потеряю работу. Это так все переплетено: наша жизнь и прошлое! И это надо сохранить для внуков, правнуков… Простите, я отойду на минутку, у меня, кажется, клиенты", — Хусейн широко улыбается заглянувшей в лавку пожилой паре иностранных туристов, заинтересовавшихся "древнеегипетскими" украшениями и фигурками богов.

© РИА Новости / Надим Зуауи Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде © РИА Новости / Надим Зуауи Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде

От народу к народу

Жизнь небогатых районов в окрестностях пирамид, конечно, далека от роскоши фараонов Древнего Египта. Как и жизнь сотен тысяч простых египтян по всей стране, обитающих рядом с популярными туристическими достопримечательностями и дорогими отелями для иностранцев. Некоторые из них не имеют даже элементарного образования и мечтать не могут когда-нибудь прикоснуться к веселой жизни туристов из-за границы.

Власти Египта некоторое время назад задумались над вопросом, как совместить эти два таких далеких друг от друга мира и сделать их сосуществование не только комфортным, но и взаимовыгодным.

На днях министр туризма Египта Рания аль-Машшат совместно с коллегой из правительства министром по делам памятников древности Халедом аль-Аннани организовала поездку по провинциям, где расположены основные археологические памятники, чтобы ознакомиться с уровнем туристических услуг, а также узнать о проблемах населения, живущего в непосредственной близости от памятников истории мирового масштаба.

По словам аль-Машшат, местные жители – "это ось, вокруг которой будет строиться новая рекламная кампания минтуризма по продвижению египетского турпродукта под названием "От народа к народу". "Вы являетесь лицом страны, ее визитной карточкой. По вам, по знакомству с вами туристы будут судить обо всем Египте", — сказала министр на встрече с жителями провинции Асуан на юге страны, где расположено множество объектов древнеегипетской истории.

Часть общей истории

По мнению директора управления археологических исследований министерства по делам памятников древности Египта Абдель Рахима Рихана, жители районов, где расположены памятники, должны осознавать свою связь с великим прошлым страны. "Необходимо достичь такого взаимодействия с местным населением, чтобы оно чувствовало свою причастность к истории, достичь баланса между природоохранной деятельностью и жизнью местного населения, с одной стороны, а также функционированием достопримечательностей и посещением их туристами, с другой", — сказал Рихан в беседе с РИА Новости.

Он уверен, что любые проекты в районе памятников должны реализовываться при участии местного населения. "Они должны быть вовлечены в процесс. Это может быть, к примеру, проект по реконструкции и развитию памятников и прилегающей инфраструктуры. Кроме того, необходимо временно или постоянно трудоустраивать местных жителей для работы в районе расположенных рядом достопримечательностей… Коренное население часто может предложить и наиболее рациональные способы решения тех или иных локальных проблем и задач в районе, где находится исторический памятник. Этим тоже надо пользоваться", — пояснил Рихан. По его словам, местные жители могут работать не только непосредственно на исторических объектах, но и в различных магазинах, ресторанах, кафе, которые посещают иностранные туристы.

Ненавязчиво и в рамках закона

При этом эксперт министерства по делам памятников древности подчеркивает, что и местное население должно соблюдать законы и не злоупотреблять своим положением. "Мы знаем, что на некоторых археологических объектах местные жители предлагают туристам покататься на верблюдах или лошадях. Это хорошо. Но любая такая деятельность должна быть организована в соответствии с законом и определёнными правилами, она не должна наносить вред памятнику, не должна быть навязчивой, беспокоить туристов, не должна портить окружающий вид. Кроме того, деятельность местных жителей не должна угрожать безопасности самих памятников. В частности, необходимо избегать угроз пожаров, взрыва бытового газа и прочего", — сказал Рихан.

Он подчеркнул, что участие местного населения в любой деятельности в районах археологических памятников и музеев должно быть соответствующим образом подготовлено. "К примеру, необходимо проводить различные семинары и лекции, возможно, в районе памятников или в районах проживания местного населения, где будут рассказывать жителям о важности истории, необходимости охранять памятники и оберегать их от негативного воздействия. Надо разъяснять, к примеру, что незаконная добыча предметов истории в процессе нелегальных раскопок, любое присвоение артефактов это — преступление", — пояснил эксперт.

Представитель министерства по делам древности рассказал, что ведомство активно работает над решением такой задачи. "Историческое наследие, которое включает в себя и памятники археологии, — это вопрос национальной безопасности. Министерство по делам древности на всех крупных археологических объектах создало специальные бригады, которые работают с местным населением и разъясняют важность сохранения истории для потомков. Во многих районах жители уже активно включены в процесс уборки территории вокруг памятников, в различные работы по реставрации", — указывает чиновник.

Готовы учиться новому и работать

Наш знакомый торговец у пирамид Гизы Хусейн с властями солидарен. "Надо обязательно уделять внимание местному населению. Не игнорировать его во всех этих проектах развития туристических объектов. Правительство должно сотрудничать и с органами местного самоуправления, и с районными отделениями по культуре и историческому наследию, обучать кадры из числа местных жителей для работы с туристами. Мы — люди понимающие и гостеприимные, умеем обращаться с иностранцами", — делится с нами своими мыслями ат-Тамер, только что удачно продавший туристам пару пирамидок и несколько свитков папируса.

Он считает, что люди, обитающие у памятников мирового значения, должны жить лучше. "От этого всем будет польза, все выиграют. Люди у нас готовы и учиться новому, и работать. Особенно молодежь, наши дети", — улыбается Хусейн.

Счастливые жители — довольный турист

По мнению Рихана, игнорирование проблем и запросов местного населения, в конечном счете, начнет угрожать самим памятникам. "Развитие археологических районов должно идти параллельно с развитием прилегающих районов, где проживает местное население. В противном случае полноценного развития не произойдет, и мы будем получать негативные результаты", — уверен эксперт.

Он считает, что благополучие населения, проживающего в непосредственной близости памятников, "напрямую связано с существованием самих памятников, их доступностью, безопасностью и удобством для туристов, возможностью их развития, поддержанием их состояния".

Мусор, бакшиш и самосознание

Бывший советник министра туризма Египта Валид аль-Батуты рассказал РИА Новости и о других проблемах, связанных с районами, где местное население живет в непосредственной близости от важных достопримечательностей.

"Есть еще негативный момент, связанный с менталитетом жителей районов, прилегающих к туристическим местам. Он выражается, к примеру, в сиюминутном желании некоторых заработать на туристе, в отсутствии, зачастую, у людей заинтересованности поддерживать в общественных местах чистоту, захламлению районов памятников мусором… Ответственность тут лежит и на муниципальных властях, которые должны заботиться о таких местах, обеспечивать все необходимые услуги населению, в особенности, если это места важных туристических достопримечательностей", — сказал он.

Аль-Батуты подчеркивает, что для преодоления этой серьезной проблемы, на его взгляд, "необходима правительственная программа, которая должна проводиться с участием соответствующих региональных и местных властей". "Надо повышать самосознание и ответственность местного населения через улучшение условий жизни, их вовлеченность в работу с туристами. Особенно это, конечно, касается, районов близ пирамид Гизы", — уверен эксперт.

Опыт Луксора

А глава Союза туристических гидов города Луксор на юге Египта Мустафа ар-Рифаи поделился с РИА Новости опытом своей провинции в подобной работе с населением.

"В 2007 году Луксор проводил такую кампанию среди местного, преимущественно сельского, населения. Целью кампании было превращение города в музей под открытым небом. Тогда, к примеру, из района Карнакского храма было решено убрать все неисторические постройки, включая госучреждения, были ликвидированы и часть жилых домов в различных археологических местах. Эта кампания тогда положительно отразилась на развитии туризма в провинции. Проект требовал определенных жертв ото всех. Но тогда у нас родилась уверенность, что все должны осознавать необходимость преобразований и сотрудничать в таком развитии туризма. Но и жители, конечно, должны получать всеобъемлющую помощь, например, в развитии традиционных ремесел, услуг, связанных с туризмом, и так далее", — рассказал он.

Мы — гостеприимный народ

Поздно вечером торговец Хусейн подсчитывает дневную выручку и закрывает свою лавку до следующего дня. "Сегодня неплохо заработал. Вы, наверное, удачу приносите. Приходите ко мне завтра снова, я вам за чаем еще много могу про нашу жизнь тут, у пирамид, рассказать. Но это я не ради моего бизнеса приглашаю, не подумайте, просто мы — гостеприимный народ", — усмехается в усы современный житель района древних пирамид.