В Турции нашли подводные наскальные рисунки

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Изображения доисторического периода стали видны после осушения запруды гидроэлектростанции, сообщает Daily Mail.

По словам Мехмета Алкана, директора археологического музея провинции Адыяман, рисунки содержат изображения людей, животных и сцены охоты.

Эксперты отмечают, что рисунки на стене длиной восемь метров и шириной 70 сантиметров хорошо сохранилась, несмотря на то, что были вырезаны с помощью примитивных инструментов и технологий в эпоху раннего палеолита. Их возраст может составлять 2,5 миллионов лет.