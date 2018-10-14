В Китае сняли странный светящийся объект, похожий на НЛО

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Неопознанный летающий объект, излучающий белый свет, заметили в ночном небе над Пекином, сообщает CGTN.

Аналогичные наблюдения были зарегистрированы в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.

Но ученые разочаровали уфологов, явление не имеет ничего общего с инопланетянами. Один эксперт пояснил, что, скорее всего, это произошло в результате выхлопных газов самолета, летящего на высоте, достаточной для отражения солнечных лучей.