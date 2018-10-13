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Жарим в горах и на острове. Куда поехать на барбекю
09:0713.10.2018
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Стейк на огне
© Depositphotos / stevemc

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Теплая солнечная погода в середине октября – отличный повод отправиться на пикник. Пожарить мясо и овощи можно и в Москве на берегу реки, забыв о шумном мегаполисе, и в Альпах, и в испанском пригороде, и даже на специальном острове. О барбекю и шашлыках в разных странах мира — в материале РИА Новости.

Остров для барбекю

© FOKSTROT / Marshall BlecherПлавучий остров в гавани Копенгагена
© FOKSTROT / Marshall Blecher
Плавучий остров в гавани Копенгагена

Неожиданную концепцию пикников в городской черте представили этим летом в Дании. Архитекторы из датской дизайн-студии Fokstrot создали плавучий остров, который перемещается по каналам Копенгагена, и любой желающий может попасть на него, отдохнуть и сделать барбекю.

Merendero

CC BY-SA 3.0 / Enrique Íñiguez Rodríguez (Qoan) / MerenderoМерандеро в Валенсуэла-де-Калатрава, Испания
CC BY-SA 3.0 / Enrique Íñiguez Rodríguez (Qoan) / Merendero
Мерандеро в Валенсуэла-де-Калатрава, Испания
Девушка проходит мимо торгового автомата
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В солнечной Испании жечь костры в городах запрещено, но можно отправиться в специальные места для барбекю – мерендеро. К услугам гостей – столики со скамейками, где можно разместиться как вдвоем, так и компанией в несколько десятков человек. Там же можно найти все оборудование от дров до гриля. Мерендеро пользуются популярностью и у туристов, и у горожан, которые готовы проехать 30-40 километров ради дегустации мяса на открытом огне. Стоимость отдыха — 10-35 евро, она зависит от количества людей в компании.

Мерендеро распространены и в Андорре. Пожарить шашлык, например, можно всего в пяти минутах езды от центра столицы страны – города Андорра-ла-Велья — на зеленом склоне на высоте 1300 метров над уровнем моря. Одно из преимуществ этого места — наличие парковки и источника питьевой воды.

Шашлык с музыкой

© Depositphotos / happyalexПикник в долине Верзаска, Швейцария
© Depositphotos / happyalex
Пикник в долине Верзаска, Швейцария

Множество мест для барбекю на природе оборудовано в Швейцарии. Например, есть пикниковые зоны на озере Блаузее, в Тоггенбурге можно не только пожарить мясо, но и пройти по специальной "звуковой" тропе с колокольчиками. В Трине на небольшой поляне перед озером Крестазее можно развести костер.

Жареный картофель
© Depositphotos / belchonock
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В Цуоце, сообщает портал MySwitzerland.com, на площадке возле ручья Арпилья недалеко от водопада есть все, чтобы насладиться барбекю в кругу семьи и друзей — свежий воздух, солнце и зелень вокруг.

Естественно, не обойтись без Давоса. "Забудьте о наполненных людьми террасах ресторанов внизу в долине и отправляйтесь с семьей на природу! Чтобы было еще веселее, прихватите с собой и друзей. На просторной площадке для барбекю места хватит всем", — уверяют сотрудники Switzerland Tourism.

Мангал, долина и водопад

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСказочная долина Красных пещер в селе Доброе Симферопольского района
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сказочная долина Красных пещер в селе Доброе Симферопольского района
Скалистый мыс Кале-Бурун (Бурун-Кая) массива Курушлю в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости / Василий Батанов
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Необычные пикники в Крыму: топ-7 лучших маршрутов

Необычные пикниковые зоны есть в Крыму. Например, в Бахчисарайском районе возле Девичьго (Мангупского) озера. К услугам гостей мангалы и беседки, в сезон также предлагаются в аренду снасти для рыбной ловли и катамараны. Можно устроить пикник и в Симферопольском районе, в долине Красных пещер, где предусмотрены не только специальные площадки и мангалы, но и развлечения. Например, в пешей доступности от долины — живописный водопад Су-Учхан на реке Кизилкобинка.

В Москве 250 площадок для пикника

© РИА Новости / Татьяна ЛатышеваЗолотая осень в Серебряном Бору
© РИА Новости / Татьяна Латышева
Золотая осень в Серебряном Бору

В Москве оборудовано более 250 точек для пикников, все они бесплатны для посетителей. Есть столики, скамейки, мангалы. В Серебряном бору есть 26 стационарных точек для приготовления пищи на огне, в Битцевском лесу — 34, в Измайловском и Косинском парках — 16 точек. В каждой пикниковой зоне свои особенности. Например, с одной стороны река, с другой — детские площадки, рядом велодорожки и променады и даже пейнтбольный клуб – на Яузе.

Бабошкин ледник

CC0 / nikitozawr / ШашлыкШашлык
CC0 / nikitozawr / Шашлык
Шашлык
Город Зарайск в Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская
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В Московской области множество мест для пикника созданы на пляжах. Есть и платные, и бесплатные. Например, на пляже в районе Рузы беседку для пикника можно снять за 1500 рублей в сутки. В Балашихе есть пикниковая зона у озера Бабошкино. Кстати, оно ледникового происхождения.

Сделать шашлык на природе в комфортной обстановке можно не только на своем участке, даже в турпоездке в другой стране. Главное правило, которое следует запомнить, вне зависимости от того, захотелось ли барбекю в Павловском Посаде или в Сингапуре: готовить шашлык нужно не где захочется, а только в специально отведенных для этого местах.

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