В Копенгагене появился плавучий остров для барбекю

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Архитекторы из датской дизайн-студии Fokstrot создали плавучий остров, который перемещается по каналам Копенгагена, любой желающий может попасть на него, отдохнуть и сделать барбекю, сообщает TheMindCircle.
Плавучая платформа площадью 20 квадратных метров сделана из липы. Она является частью более крупного проекта по размещению таких островов на каналах Копенгагена. Они станут открытой для всех досуговой и развлекательной зоной.
Всего проектом предусмотрено создание девяти островов. Платформы будут иметь различные развлекательные функции – дайвинг, сауна, плавучее кафе.
Ожидается, что этот проект увеличит туристическую популярность гавани Копенгагена.
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