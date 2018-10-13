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Ужас в глубине: самые опасные медузы, которых лучше никогда не встречать
10:0013.10.2018
04130
Морская крапива (Chrysaora)
CC BY 2.0 / Cliff /

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ожоги, волдыри, аллергические реакции, а также отек легких, гипертония, шок и смерть – встречи с медузами, обитающими в теплых морях, порой могут стать источником многих проблем. Десять самых опасных видов и места их распространения – в материале РИА Новости.

Морская оса (Chironex fleckeri)

CC BY-SA 2.0 / Guido Gautsch / Морская оса (Chironex fleckeri)
CC BY-SA 2.0 / Guido Gautsch /
Морская оса (Chironex fleckeri)
Соленоводный крокодил
© Flickr / Bernard Dupont
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Эта медуза считается самой ядовитой: выпускаемый ее щупальцами яд может убить взрослого человека за несколько минут. Почти прозрачный купол этого животного достигает размеров баскетбольного мяча,  щупальца достигают в длину трех метров. Морская оса отличается от сородичей тем, что обладает "глазами" — способными воспринимать свет и изображение, хотя их роль в ее поведении не доказана, так как у медуз нет центральной нервной системы.

Где обитает: в прибрежных водах северной Австралии и соседних тропических районах индо-западной части Тихого океана, а также в Юго-Восточной Азии.

Ируканджи (Carukia barnesi)

CC BY-SA 3.0 / Forgerz / Ируканджи (Carukia barnesi)
CC BY-SA 3.0 / Forgerz /
Ируканджи (Carukia barnesi)

Тело этой медузы не превышает 30 миллиметров, но это не делает ее менее опасной: ируканджи считается необычайно ядовитой. После ее "укуса" у человека возникает одноименный синдром, заключающийся в сильной головной боли, боли в спине, в области живота и таза, в тошноте,  рвоте, гипертонии, тахикардии и отеке легких.

Где обитает: преимущественно в водах Австралии. Но некоторым данным, потепление приводит к постепенному распространению ируканджи в водах мирового океана.

Физалия (Physalia physalis)

CC BY-SA 3.0 / Biusch / Физалия (Physalia physalis)
CC BY-SA 3.0 / Biusch /
Физалия (Physalia physalis)
Светящаяся медуза
© Depositphotos / grafxart
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На самом деле физалия или португальский военный кораблик – это не одна особь, а колония полиповидных и медузоидных особей. На одном из концов колонии располагается крупный прозрачный пузырь размером до 30 сантиметров, который заполнен газом, и удерживает ее на плаву. На другом конце кораблика  находятся щупальца длиной до десяти метров  с ядовитыми для человека стрекательными клетками. 

При соприкосновении с физалией человек может получить обширный и болезненный ожог. На коже пострадавшего появляются волдыри, у него увеличиваются лимфатические узлы, ему становится трудно дышать, могут опухнуть или онеметь руки и ноги.

Где обитает: в тропической части Атлантики, в Средиземном море, у Гавайских островов и у берегов южной части Японии.

Львиная грива (Cyanea capillata)

CC BY 2.0 / Derek Keats / Львиная грива (Cyanea capillata)
CC BY 2.0 / Derek Keats /
Львиная грива (Cyanea capillata)

Эта медуза считается одной из самых крупных. Размер ее купола может превышать два с половиной метра, а тонкие красивые щупальца, благодаря которым она и получила свое название, — достигать 30 метров.

Прикосновение к щупальцам этого морского обитателя оставляет болезненный ожог, а токсины могут вызвать у человека аллергию, мелкую рыбу даже убить.

Где обитает: в прибрежных водах Австралии, Новой Зеландии и даже Арктики. Медуза живет в Тихом и Атлантическом океане, однако почти никогда не поднимается южнее 40 градусов северной широты.

Пелагия ночесветка (Pelagia noctiluca)

CC BY-SA 4.0 / Hans Hillewaert / Пелагия ночесветка (Pelagia noctiluca)
CC BY-SA 4.0 / Hans Hillewaert /
Пелагия ночесветка (Pelagia noctiluca)

Название этой медузы переводится с немецкого языка как "вечерний свет" из-за пестрой окраски небольшого купола и способности излучать свет при прикосновении под водой к каким-либо предметам. Край колокола, цвет которого может варьироваться от фиолетового до коричневого, украшен оборками и оснащен восемью тонкими щупальцами со стрекательными клетками. Прикосновение к ним вызывает боль, жжение, воспаление, сыпь и волдыри.

Где обитает: Средиземное и Красное моря, Атлантический и Тихий океаны.

Крестовичок (Gonionemus vertens)

CC0 / A. C. Tatarinov / Крестовички (Gonionemus vertens)
CC0 / A. C. Tatarinov /
Крестовички (Gonionemus vertens)
Медуза-корнерот
© Depositphotos / vintrom
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Такое необычное название медуза получила из-за того, что ее тело практически полностью прозрачное, часть видимых внутренних органов, напоминают крест. Большую часть времени крестовичок проводит в зарослях водорослей, но иногда все—таки выбирается ближе к берегу. 

"Укус" этой медузы не смертелен, но после него появляется очень неприятное ощущение жжения, как будто к коже прикоснулись раскаленным утюгом. Через 15 минут место ожога покрывается сыпью и волдырями, появляется неожиданная слабость. Наступает момент общего отравления и его следствие — падение тонуса мышц.

Где обитает: прибрежные воды северной части Тихого океана  — от Китая до Калифорнии.

Цветочная шляпка (Olindias formosa)

CC BY-SA 3.0 / Fred Hsu / Медуза цветочная шляпка (Olindias formosa)
CC BY-SA 3.0 / Fred Hsu /
Медуза цветочная шляпка (Olindias formosa)

Эти небольшие медузы отличаются тем, что их щупальца расположены не только по краю купола, но и по всей его поверхности,  что увеличивает вероятность получить ожог. Яд цветочной шляпки не смертелен, но может привести к  сильным аллергическим реакциям.

Где обитает: южное побережье Японии.

Пятнистая медуза (Phyllorhiza punctata)

CC BY-SA 3.0 / Papa Lima Whiskey / Пятнистая медуза (Phyllorhiza punctata)
CC BY-SA 3.0 / Papa Lima Whiskey /
Пятнистая медуза (Phyllorhiza punctata)

Обычный размер купола пятнистой австралийской медузы составляет до 40 сантиметров, однако в водах Персидского и Мексиканского заливов он может достигать и 70 сантиметров. Яд этого животного не способен убить человека, но оставляет довольно болезненные ожоги.

Где обитает: Южная Атлантика и Тихий океан.

Номура (Nemopilema nomurai)

CC BY 2.0 / Janne Hellsten (nurpax) / Номура (Nemopilema nomurai)
CC BY 2.0 / Janne Hellsten (nurpax) /
Номура (Nemopilema nomurai)

Отдельные особи могут достигать двух метров и весить до 200 килограммов, что делать ее одной из самых больших. Номура питается планктоном, поэтому ей не надо совершать никаких активных движений, но назвать безопасным этого гиганта нельзя – яд ее стрекательных клеток способен больно жалить.

Где обитает: Желтое и Восточно-Китайское моря.

Морская крапива (Chrysaora)

CC BY 2.0 / Ed Bierman / Морская крапива (Chrysaora)
CC BY 2.0 / Ed Bierman /
Морская крапива (Chrysaora)

Купол взрослой особи может достигать 30 сантиметров в диаметре, а длина каждого из 24 ее щупалец – двух метров. После контакта с этой медузой у человека появляется сыпь и ноющая боль, но это не угрожает жизни.

Где обитает: вдоль атлантического побережья Северной Америки от Массачусетса до Мексики и побережья Карибского моря.

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