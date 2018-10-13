Российский эстрадный певец, экс-солист музыкального коллектива Smash!! Влад Топалов не любит Европу, особенно Францию, зато его привлекает Америка. Он рассказал РИА Новости, как потерялся во Франции, где хочет провести старость и почему больше никогда в жизни не поедет в Республику Палау.
Я был ведущим программы «Орел и решка», когда впервые приехал на Байкал, и самые незабываемые впечатления у меня именно оттуда. До съемки мы неделю отдыхали там с Региной (Регина Тодоренко, невеста певца. — Прим. ред.), получили незабываемые впечатления и были в прекрасном настроении: воздух, природа и фантастическая красота.
Второе мое любимое место в России — город Звенигород в Подмосковье. Там потрясающие церкви, а еще в этом городе живет моя мама. Есть ощущение дома, спокойствия и какого-то умиротворения.
Все проще и понятнее: люди доброжелательные, веселые. Широкие дороги и улицы, большие дома, везде есть надписи и указатели — мне это очень нравится.
Майами и Аспен — лучшие места для отдыха в США.
В Аспене есть горнолыжный курорт. Там невероятные пейзажи, ничего красивее я в жизни не видел. Хотелось бы провести там старость.
В Европе мне сложнее коммуницировать с местными жителями и ориентироваться в целом.
Мне было пять лет, а оказаться в Диснейленде в таком возрасте — значит получить невероятные ощущения. Это и аттракционы, и Universal Studios, и американские горки.
Больше всего запомнилась самая крутая на тот момент длинная американская горка. Мы стояли в очереди на нее два часа, катались десять минут.
Cкатились два-три раза, и это были самые удивительные впечатления. Я очень люблю аттракционы.
Не знал, в каком отеле мы живем, мобильных телефонов не было, а по-английски никто не разговаривал. На меня все смотрели, а я плакал и пытался найти дорогу домой. Какой-то добрый англичанин услышал свою родную речь и помог мне добраться до отеля — мы с ним его как-то нашли.
Французы в принципе не любят иностранцев, особенно когда говоришь с ними по-английски.
Причем не только русская. Разнообразие блюд и видов еды в столице, конечно, наиболее богатое.
А куда больше ни ногой, так это в Республику Палау! Это вулканические острова: влажность, насекомые, жара, никакой инфраструктуры, просто катастрофа.
Всем советую побывать в Палау, но лишь однажды.
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