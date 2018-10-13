Влад Топалов

Не знал, в каком отеле мы живем, мобильных телефонов не было, а по-английски никто не разговаривал. На меня все смотрели, а я плакал и пытался найти дорогу домой. Какой-то добрый англичанин услышал свою родную речь и помог мне добраться до отеля — мы с ним его как-то нашли.