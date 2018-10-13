Влад Топалов
о том, за что не любит Европу и где хотел бы провести старость
Ольга Цынская

Российский эстрадный певец, экс-солист музыкального коллектива Smash!! Влад Топалов не любит Европу, особенно Францию, зато его привлекает Америка. Он рассказал РИА Новости, как потерялся во Франции, где хочет провести старость и почему больше никогда в жизни не поедет в Республику Палау.

Мое любимое место отдыха в России — озеро Байкал, там потрясающая природа и места невероятной энергетики.

Я был ведущим программы «Орел и решка», когда впервые приехал на Байкал, и самые незабываемые впечатления у меня именно оттуда. До съемки мы неделю отдыхали там с Региной (Регина Тодоренко, невеста певца. — Прим. ред.), получили незабываемые впечатления и были в прекрасном настроении: воздух, природа и фантастическая красота.

Влад Топалов и Регина Тодоренко на Байкале
Влад Топалов и Регина Тодоренко на Байкале
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
Влад Топалов на льду озера Байкал
Влад Топалов на льду озера Байкал
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
Влад Топалов и Регина Тодоренко на прогулке вокруг озера Байкал
Влад Топалов и Регина Тодоренко на прогулке вокруг озера Байкал
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
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Влад Топалов и Регина Тодоренко на Байкале
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова

Второе мое любимое место в России — город Звенигород в Подмосковье. Там потрясающие церкви, а еще в этом городе живет моя мама. Есть ощущение дома, спокойствия и какого-то умиротворения.

Я не очень опытный турист, но лично мне импонирует Америка, потому что там все удобно.

Все проще и понятнее: люди доброжелательные, веселые. Широкие дороги и улицы, большие дома, везде есть надписи и указатели — мне это очень нравится.

Майами и Аспен — лучшие места для отдыха в США.

В Аспене есть горнолыжный курорт. Там невероятные пейзажи, ничего красивее я в жизни не видел. Хотелось бы провести там старость.

Я не люблю Европу.

В Европе мне сложнее коммуницировать с местными жителями и ориентироваться в целом.

Самое яркое впечатление от путешествия — поездка в Диснейленд в 1991 году.

Мне было пять лет, а оказаться в Диснейленде в таком возрасте — значит получить невероятные ощущения. Это и аттракционы, и Universal Studios, и американские горки.

Больше всего запомнилась самая крутая на тот момент длинная американская горка. Мы стояли в очереди на нее два часа, катались десять минут.

Cкатились два-три раза, и это были самые удивительные впечатления. Я очень люблю аттракционы.

Влад Топалов у колеса обозрения Лондонский глаз
Влад Топалов у колеса обозрения Лондонский глаз
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
В Лондоне у Тауэрского моста
В Лондоне у Тауэрского моста
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
Влад Топалов на прогулке
Влад Топалов на прогулке
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
В Лондоне.
В Лондоне.
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
Влад Топалов в Нью-Йорке.
Влад Топалов в Нью-Йорке.
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
Влад Топалов
Влад Топалов
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
В Монте-Карло
В Монте-Карло
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
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Влад Топалов у колеса обозрения Лондонский глаз
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
В 1998 году я был во Франции и поехал на роликах искать себе широкие штаны. Я был маленький, отдыхал с мамой и заблудился.

Не знал, в каком отеле мы живем, мобильных телефонов не было, а по-английски никто не разговаривал. На меня все смотрели, а я плакал и пытался найти дорогу домой. Какой-то добрый англичанин услышал свою родную речь и помог мне добраться до отеля — мы с ним его как-то нашли.

В Париже мне не понравилось: очень много приезжих и грязи на улицах.

Французы в принципе не любят иностранцев, особенно когда говоришь с ними по-английски.

В ресторане
© Фото : из архива пресс-службы Влада Топалова
Самая вкусная кухня, как мне кажется, в Москве и Санкт-Петербурге.

Причем не только русская. Разнообразие блюд и видов еды в столице, конечно, наиболее богатое.

Мне всегда очень хочется вернуться в американские Лас-Вегас и Аспен.

А куда больше ни ногой, так это в Республику Палау! Это вулканические острова: влажность, насекомые, жара, никакой инфраструктуры, просто катастрофа.

Всем советую побывать в Палау, но лишь однажды.

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