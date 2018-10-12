В 2018 году россияне стали больше тратить в зарубежных поездках

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В первом полугодии 2018 года в мире на 6% увеличилось число туристов, путешествующих по разным странам, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). Годом ранее рост турпотока достиг рекордных 7%, говорится в сообщении.

В Европе, Азии, Южной Америке и Тихоокеанском регионе рост турпотока составил 7%. А в странах южной Европы и Юго-Восточной Азии число международных туристских прибытий увеличилось на 9%, подсчитали эксперты UNWTO.

Турпоток в страны Ближнего Востока и США вырос на 5% к аналогичному периоду прошлого года, а в Африку — на 4%.

При этом расходы на зарубежный отдых туристов из Франции, Великобритании и России в 2018 году показали двузначный рост, сообщает UNWTO.

Траты путешественников из Китая — мирового лидера по выездному туризму — остались на уровне прошлого года.

По прогнозам организации, число международных туристских прибытий увеличится и во второй половине 2018 года, но при этом темпы роста замедлятся.