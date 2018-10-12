Роспотребнадзор инициировал более 30 исков против "Натали Турс"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более 500 обращений граждан, пострадавших от действий группы компаний "Натали Турс", поступило в Роспотребнадзор в период с 4 июля по 11 октября 2018 года, сообщает управление Роспотребнадзора по городу Москве.
Сейчас в судах города Москвы находится на рассмотрении 31 гражданский иск, инициированный управлением в защиту прав потребителей, пострадавших от действий "Натали Турс".
Кроме того, по всем обращениям гражданам была оказана консультативная помощь, сообщает ведомство. Так, 189 туристам направлены информационные материалы с алгоритмом действий на адрес электронной почты, а 63 россиянам чиновники помогли оформить претензию к туроператору или турагенту, чтобы попытаться урегулировать спор в досудебном порядке.
Для обеспечения судебной защиты прав граждан управлением было дано девять заключений по делу и подано 24 исковых заявления в суд в защиту прав конкретных потребителей, два из которых рассмотрены в суде.
В ведомстве рассказывают, что суды удовлетворяют требования туристов. Так, суд встал на сторону гражданина, который приобрел путевку в Италию на семью из четырех человек, включая двух детей. В стоимость тура входили авиаперелет, трансфер от аэропорта до отеля и проживание в отеле. Договорные обязательства туроператором и турагентом не были исполнены, и требования потребителя о возврате денежных средств в добровольном порядке не были удовлетворены.
10 октября 2018 года судом было принято решение о взыскании с туроператора и турагента в пользу потребителя 661 000 рублей и 61 000 рублей соответственно в солидарной ответственности, с учетом неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
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