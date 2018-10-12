"РоссТуру" дали отсрочку для подсчета неоплаченных туров

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Ростуризме согласились отодвинуть сроки предоставления "РоссТуром" информации о количестве неоплаченных заявок, сообщает TourDom.ru со ссылкой на начальника правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамию.
Ранее Ростуризм получил официальное письмо от руководителя "РоссТура" Александра Недополза с просьбой дать ему дополнительную отсрочку для подсчета неоплаченных заявок. Он обещал предоставить ведомству запрашиваемую информацию не позднее 19 октября.
По словам Изо Арахамии, в Ростуризме согласились отодвинуть сроки. Таким образом, откладывается и обсуждение вопроса о возможном исключении компании из федерального реестра туроператоров. Напомним, на совещании в Ростуризме 5 октября ведомство пришло к выводу, что для понимания масштабов проблемы необходимо больше данных. Глава компании Александр Недополз должен был предоставить подробный отчет по всем имеющимся задолженностям 8 октября. Но до сих пор не сделал этого.
Проводить очередное совещание в конце следующей недели, сразу после того, как "РоссТур" пришлет свой отчет, пока не планируется. "Нужно получить и обработать информацию и в зависимости от того, какой она будет, принять решение", – добавила Изо Арахамия.
Эксперты предполагают, что если окажется, что в большинстве случаев "РоссТур" выступал по договорам с туристами в качестве центра бронирования, в Ростуризме не станут в одностороннем порядке исключать компанию из реестра. Эта мера окажется малоэффективной, поскольку механизм фингарантий все равно нельзя будет задействовать.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.