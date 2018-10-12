"РоссТуру" дали отсрочку для подсчета неоплаченных туров

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Ростуризме согласились отодвинуть сроки предоставления "РоссТуром" информации о количестве неоплаченных заявок, сообщает TourDom.ru со ссылкой на начальника правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамию.

Ранее Ростуризм получил официальное письмо от руководителя "РоссТура" Александра Недополза с просьбой дать ему дополнительную отсрочку для подсчета неоплаченных заявок. Он обещал предоставить ведомству запрашиваемую информацию не позднее 19 октября.

По словам Изо Арахамии, в Ростуризме согласились отодвинуть сроки. Таким образом, откладывается и обсуждение вопроса о возможном исключении компании из федерального реестра туроператоров. Напомним, на совещании в Ростуризме 5 октября ведомство пришло к выводу, что для понимания масштабов проблемы необходимо больше данных. Глава компании Александр Недополз должен был предоставить подробный отчет по всем имеющимся задолженностям 8 октября. Но до сих пор не сделал этого.

Проводить очередное совещание в конце следующей недели, сразу после того, как "РоссТур" пришлет свой отчет, пока не планируется. "Нужно получить и обработать информацию и в зависимости от того, какой она будет, принять решение", – добавила Изо Арахамия.

Эксперты предполагают, что если окажется, что в большинстве случаев "РоссТур" выступал по договорам с туристами в качестве центра бронирования, в Ростуризме не станут в одностороннем порядке исключать компанию из реестра. Эта мера окажется малоэффективной, поскольку механизм фингарантий все равно нельзя будет задействовать.