Названы десять пляжей, где можно отдохнуть от других туристов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пляж Майя, ставший знаменитым после выхода фильма с Леонардо Ди Каприо, закрыли на неопределенный срок для того, чтобы дать возможность местной флоре и фауне оправиться от переизбытка туристов. The Telegraph составил список из десяти пляжей Юго-Восточной Азии, еще не испытавших разрушительного воздействия большого числа отдыхающих.
Первую позицию рейтинга занял пляж Ан Тхой на острове Фукуок (Вьетнам). Среди дайверов он славится своими многочисленными коралловыми рифами и завораживающей тропической рыбой.
На второй строчке —пляж Тай Лонг Ван в Гонконге (Китай), который находится в одноименной бухте. Здесь в выходные дни и в разгар летнего сезона отдыхающих — единицы.
Замкнул тройку Клонг — один из 12 пляжей острова Ко Куд (Таиланд), каждый из которых отличает прозрачная вода и белоснежный песок.
Также в пятерку вошел Сок Сан на острове Ко Ронг (Камбоджа), завораживающий немногочисленных туристов обитающим у берега биолюминесцентным планктоном, который светится в темноте.
На пятом месте – идеалистичный песчаный Бинь Лэп, расположенный на востоке Вьетнама среди джунглей, и больше похожий на Сейшельские острова, чем на Юго-Восточную Азию.
Вторую половину рейтинга открывает Розовый пляж на острове Санта Круз (Филиппины), на цвет которого влияет соседство с красными кораллами. Их частицы и окрашивают песок. Число туристов, которым разрешено посещать это место, ограничено, что делает его идеальным для уединенного отдыха.
Пляж Танджунг Ру считается самым красивым на острове Лангкави (Малайзия) благодаря белоснежному песку, уединенным бухтам, мангровым зарослям, пещерам и скалам. Он отделен от основной части острова густыми джунглями, поэтому на берегу всегда тихая и спокойная атмосфера.
Туб Каак, находящийся в провинции Краби (Таиланд), — по-настоящему уединенное место. Ведь рядом с ним нет ни городов, ни деревень. Здесь также отсутствуют магазины, рынки, кафе, что отпугивает многих туристов и привлекает ценителей уединенного отдыха.
Также в рейтинге есть пляжи острова Дон Даенг (Лаос), который находится на реке Меконг – самой большой на полуострове Индокитай.
Замыкают рейтинг пляжи острова Пулау Тига в Малайзии, который, как и два соседних, образовался в конце XIX века в результате извержения вулкана, но с тех пор успел обзавестись буйной растительностью и стать частью национального парка.
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