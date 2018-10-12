Всемирный день яйца: что из него готовят в разных странах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Олеся Печенкина. Вторая пятница октября – Всемирный день яйца и неофициальный праздник любителей глазуньи и омлетов. Он был учрежден в 1996 году Международной яичной комиссией на конференции в Вене.
Блюда из яиц популярны во многих странах: их варят, жарят, пьют и даже добавляют в алкогольные напитки. Как из яиц приготовить суп, пирог и сэндвич — в материале РИА Новости.
Оякодон, Япония
Это разновидность традиционного японского блюда донбури, представляющего собой круглую чашу с рисом, дополненную различными ингредиентами — от мяса до угря.
Говорят, оякодон придумали в Осаке больше 100 лет назад, когда бросили на рис кусочки курицы с овощами и залили их яйцом. Это блюдо может быть не только завтраком, но еще обедом и ужином.
Клаб-сэндвич, США
Он — символ смешения английской и американской кухонь, так как сэндвич имеет английские корни, а вот клаб-сэндвич, состоящий из хлебных треугольников, относится к популярным блюдам американской кухни.
Обязательные ингредиенты — курица, яйца, салат латук, ветчина и сыр. Традиционно подается с картофелем фри на завтрак или во время ланча.
Страчателла, Италия
Итальянский суп из манной крупы, яиц и тертого пармезана популярен в Риме и его окрестностях. Традиционно страчателла готовится на Пасху, но она способна разнообразить обеденное меню в любой день.
Суп варят на курином или мясном бульоне за считанные минуты. Автор кулинарных книг, знаменитый итальянский шеф-повар Ада Бони утверждает, что страчателлу нередко приправляют майораном. Украсить блюдо можно листиками петрушки, а подавать — с жареным хлебом.
Хачапури по-аджарски, Грузия
Одно из самых популярных грузинских блюд в России. Оно, конечно, далеко не диетическое, но иногда можно порадовать себя калорийной едой. В идеале тесто нужно делать на мацони, но можно обойтись кефиром или простоквашей. Для начинки традиционно берут смесь из сулугуни и адыгейского сыра.
Кулинарный блогер из Грузии Тинатин Мжаванадзе делится несколькими секретами настоящих аджарских хачапури:
- пропорция теста и сыра должны быть 1:1;
- корочка должна быть румяной, а внутренность — мягкой и полностью пропеченной;
- когда вы съедите "лодочку", у вас должно появиться чувство сытости, но при этом — сохраняться желание съесть еще одну.
Яйца Бенедикт с беконом, США
Прекрасный и легкий рецепт французского завтрака, пришедший к нам из Нью-Йорка. Авторство принадлежит брокеру Лемюэлю Бенедикту. Согласно легенде, он зашел позавтракать в ресторан одного Нью-Йоркского отеля и попросил тост с беконом и вареным яйцом, сдобренный голландским соусом. Метрдотель заказ выполнил, а рецепт записал. Доподлинно известно, что он был французом и потому решил заменить вареное яйцо на изысканный пашот, а американский тост — поджаренной до золотистой корочки английской булочкой. Так обычный сэндвич стал блюдом высокой кухни.
Несомненным плюсом является простота его приготовления. На сухой сковороде обжариваются булочки, сверху кладется поджаренный бекон, яйцо пашот и все это заливается соусом из яичных желтков и сливочного масла. Подавать можно с салатом из свежих овощей.
Яйца по-шотландски, Великобритания
Это блюдо британской кухни, созданное в Лондоне в начале XIX века. "По-шотландски" яйца называются лишь потому, что первоначально в этой закуске использовалась только первоклассная шотландская говядина.
Для приготовления понадобятся вареные "в мешочек" яйца, мясной фарш, немного муки и хлебные крошки. В оригинальном рецепте в фарш добавляется тимьян и петрушка. Каждое яйцо нужно обвалять в фарше и обжаривать в масле до золотистого цвета крошек. Излишний жир после жарки можно промокнуть бумажным полотенцем. Есть это блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде.
Виски-сауэр, США
А еще можно приготовить благородный алкогольный коктейль, одним из ингредиентов которого будут яйца. Рецепт напитка придумал Джерри Томас — один из самых известных барменов за всю историю, отец американской миксологии по прозвищу "профессор". В 1862 году он выпустил книгу "Как смешивать напитки, или Спутник бонвивана". Там упоминается и Виски-сауэр.
В традиционном рецепте используется бурбон, но в домашних условиях его можно заменить любым купажированным виски. Также в состав входят яичные белки, свежий лимонный сок, сахарный сироп и лед. Готовый коктейль можно украсить ломтиком апельсина или коктейльной вишенкой. Он не оставит вас равнодушными, так как напиток в меру крепкий, но легкая кислинка и пенка из яичных белков делают его вкус невероятно нежным.
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