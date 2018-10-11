АТОР: "РоссТур" с миллионными долгами планирует продолжить деятельность

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Компания до сих пор не предоставила в Ростуризм сведения о количестве неоплаченных туров. При этом агентства получили сообщение, что "РоссТур" намерен продолжить работу и ищет инвесторов, сообщает АТОР.

По словам руководителя компании Александра Недополза, через "РоссТур" было продано более 10 тысяч туров, но часть из них (около 40–50%) оплачена полностью или частично.

Пока в "РоссТуре" считают туристов, турагенты вынуждены самостоятельно решать проблемы с их вылетами. До 80–90% туров на ближайшие даты оплачивается туристами и агентами повторно напрямую туроператорам.

Ранее агентства получили сообщение о том, что "РоссТур" не прерывает свою туроператорскую деятельность, напротив, сотрудничество с партнерами продолжится. В "РоссТуре" письменно заверили, что компания "осуществляет процедуру по возврату денежных средств на основании заявлений от турагентов". Срок возврата, говорится в сообщении, составит 30 календарных дней.