На Камчатке на склонах подводного вулкана обнаружены "черные курильщики"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Командорский заповедник опубликовал снимки, полученные при изучении подводного вулкана Пийпа, на которых запечатлены "черные курильщики" — подводные источники горячей воды, выглядящие как огромные черные фонтаны, сообщается на официальном сайте заповедника.

Это единственное место на территории России, где обнаружены "черные курильщики".

Исследование провели сотрудники Научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН. Они погрузили телеуправляемый аппарат "Команч-18" на глубину 3 931 метра и исследовали склон вулкана снизу вверх.

Оказалось, что глубоководная экосистема вулкана очень богата. Например, были замечены "морские огурцы" — голотурии, одиночные мягкие кораллы, гидрокораллы, актинии, шаровидные губки.

Во время экспедиции были найдены новые организмы, ранее неизвестные науке.