Скидки до 40% на активный отдых предлагают туркомплексы Кубани

КРАСНОДАР, 10 окт — РИА Новости. Скидки от 5% до 40% на активный отдых предлагают 28 туркомплексов и баз отдыха Кубани, участвующих в региональной программе "Отдых с видом на горы", сообщает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Отмечается, что в настоящее время в крае доступно свыше 50 коротких (два-три дня) туров для любителей активного отдыха. Им предлагают поездки на рафтинг, рыбалку, экскурсии к природным памятникам, посещение соляных пещер и термальных источников.

Ранее минкурортов Краснодарского края также сообщало о начале работы программы "Южная здравница". В ней участвуют порядка 65 санаториев, которые предлагают скидки в межсезонье от 5% до 50% для прохождения как коротких оздоровительных туров, так и полноценных программ лечения.