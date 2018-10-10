Самый дорогой перелет обошелся российским туристам в миллион рублей

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Несколько интересных фактов о турпоездках этого лета выявили эксперты, сообщает OZON.travel.

Онлайн-агентство проанализировало итоги летнего сезона. Выяснилось, что стоимость самого дорого авиаперелета в этот период составила 1 022 368 рублей. Семья россиян из четырех человек отправилась по маршруту Ницца — Мальдивы с пересадкой в Дубае бизнес-классом компании Emirates.

Стоимость самой дорогой железнодорожной перевозки превысила 80 000 рублей. Две пары молодых людей отправились по маршруту Благовещенск-Москва.

За лето россияне побывали в 169 странах. В том числе, такие экзотические как Гаити, Доминика, Коморы, Лесото, Маршалловы острова, остров Рождества и даже Королевство Свазиленд.

Также путешественники посетили 157 городов России, например, Чумикан, Алдан, Сусуман, Вилюйск, Тарко-Сале, Нюрба и Вуктыл.

Самому взрослому авиапассажиру было 100 лет. В июле он самостоятельно отправился по маршруту Москва-Уфа.