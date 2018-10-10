Ученые недооценили опасность для Европы животных и растений-захватчиков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Европейские ученые считают, что количество недавно появившихся в ЕС животных и растений-захватчиков, которые угрожают коренным обитателям экосистемы, может быть в 27 раз больше официально зарегистрированных, сообщает "Евро Пульс".
Вместо 49 видов растений и животных, которые числятся в списке Евросоюза, их может оказаться больше 1,3 тысяч.
Из-за изменений климата и интенсивных транспортных потоков в Европе появилось много новых для этих мест видов растений и животных, и некоторые из них могут вытеснить коренных европейских обитателей.
Чтобы правильно идентифицировать захватчиков и вовремя их сдерживать, ученые из Великобритании, Италии, Бельгии и других европейских стран составили алгоритм, по которому можно определить угрозу коренным обитателям экосистемы. В рамках этого алгоритма исследователи предлагают измерять скорость роста численности вида и совпадение потребностей с местными растениями или животными.
Ученые предлагают до 2030 года проверить 1 323 подозрительных вида по предложенному ими алгоритму. В первую очередь (до 2020 года) проверят 207 самых потенциально опасных видов. Среди них есть красноухая черепаха, белая акация и ожереловый попугай родом из Индии, который соперничает за места для гнездования с европейскими птицами и летучими мышами.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.