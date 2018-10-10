Ученые недооценили опасность для Европы животных и растений-захватчиков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Европейские ученые считают, что количество недавно появившихся в ЕС животных и растений-захватчиков, которые угрожают коренным обитателям экосистемы, может быть в 27 раз больше официально зарегистрированных, сообщает "Евро Пульс".

Вместо 49 видов растений и животных, которые числятся в списке Евросоюза, их может оказаться больше 1,3 тысяч.

Из-за изменений климата и интенсивных транспортных потоков в Европе появилось много новых для этих мест видов растений и животных, и некоторые из них могут вытеснить коренных европейских обитателей.

Чтобы правильно идентифицировать захватчиков и вовремя их сдерживать, ученые из Великобритании, Италии, Бельгии и других европейских стран составили алгоритм, по которому можно определить угрозу коренным обитателям экосистемы. В рамках этого алгоритма исследователи предлагают измерять скорость роста численности вида и совпадение потребностей с местными растениями или животными.

Ученые предлагают до 2030 года проверить 1 323 подозрительных вида по предложенному ими алгоритму. В первую очередь (до 2020 года) проверят 207 самых потенциально опасных видов. Среди них есть красноухая черепаха, белая акация и ожереловый попугай родом из Индии, который соперничает за места для гнездования с европейскими птицами и летучими мышами.