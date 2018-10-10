Андорра заинтересована в соглашении с Россией по туризму

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Андорра заинтересована в том, чтобы заключить с РФ соглашение в сфере туризма, которое могло бы способствовать увеличению потока российских туристов в страну, заявила РИА Новости министр иностранных дел Андорры Мария Убак Фонт.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что глава МИД Андорры посетит Москву 9-10 октября, встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"При помощи соглашений мы стараемся содействовать развитию сотрудничества и прибытию российских туристов в Андорру… В ходе конкретно этого визита, нет (никакого соглашения не будет подписано – ред.), но мы намерены продвигать (эту идею. — Прим. ред.), и, я надеюсь, это приведет к тому, что в будущем такое соглашение будет", — заявила она, отвечая на вопрос, планирует ли Андорра подписать соглашение с Россией в сфере туризма.
Министр подчеркнула, что на встрече с коллегой из РФ в Москве она планирует обсудить вопросы, касающиеся взаимодействия двух стран в сфере туризма, и двустороннее сотрудничество на международной арене.
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