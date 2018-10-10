Около 80% россиян откажутся от поездок на ноябрьские праздники

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. По результатам опроса более трех тысяч человек, почти 80% россиян на ноябрьские праздники предпочтут остаться дома, сообщает Туту.ру.
Большинство респондентов (77%) решили, что для поездок сейчас не лучшее время, и лишь 23% опрошенных планируют в праздничные выходные куда-нибудь уехать.
38% участников опроса сказали, что встретят День народного единства в своем городе. Почти столько же (39%) посетовали, что праздничные выходные проведут на работе.
Остальные варианты оказались менее популярными. 8% собираются слетать за границу, 6% — поедут на экскурсию в другие российские города или отправятся в гости. 4% собираются поехать на курорты Краснодарского края (Сочи, Крым, Анапа). 5% признались, что будут сидеть на чемоданах и ловить недорогие авиабилеты или туры.
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