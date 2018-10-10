Разориться на билетах, сэкономить на еде. Почему россияне едут в Египет

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Светлана Баева. В Египте начинается высокий сезон, и местный турбизнес надеется, что в ходе визита в Москву президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, который состоится в ближайшее время, возобновятся переговоры о чартерах из России. Пока же все больше россиян организуют отдых в этой стране самостоятельно. О том, что сейчас происходит на курортах Египта, какие именно предпочитают наши сограждане, как бронируют туры, выстраивают маршруты и сколько тратят на это денег, — в материале РИА Новости.

Пустой Наама-Бей

"Мы за активный, можно сказать, полуспортивный отдых, поэтому ездим не в стандартные туристические места, а в Дахаб. Увлекаемся виндсерфингом и кайтсерфингингом, — говорит директор по связям с общественностью Rambler Group Александр Димитриев. — Туристов из России здесь стало меньше, так как теперь добираться дольше, сложнее и дороже, чем раньше. Можно искать авиабилеты заранее, но цены ниже определенной планки не падают".

При этом, по его словам, сам Дахаб мало изменился. "Это особое место со своей энергетикой, тут часто возникает ощущение, что время замедляется, — отмечает он. — Людей меньше, но есть популярные точки, которые всегда будут заполнены".

Фотограф Наталья Шаханова каждую зиму проводит в Египте. По ее словам, в Дахабе в основном зимуют виндсерферы, дайверы и мамы с детьми. "Там большое русскоязычное комьюнити, много кружков, занятий", — добавляет она.

"Мы с мужем обустроились в Шарм-эш-Шейхе незадолго до авиакатастрофы, случившейся 31 октября 2015 года, — рассказывает Наталья Нечистяк, администратор группы в Facebook, посвященной Египту. — Эта трагедия сильно изменила наши планы".

Она вспоминает, что после того, как над Синайским полуостровом взорвали российский пассажирский самолет, египетские курорты резко опустели, а знаменитый район Наама-Бей в Шарм-эш-Шейхе вдруг стал очень просторным и тихим. Некоторым отелям пришлось отправить сотрудников на каникулы и закрыться до лучших времен. Спустя два года после трагедии курорты немного ожили. Но внезапно подешевевшая из-за форс-мажора недвижимость так и не восстановилась в цене.

Чартеров не дождались

Сейчас практически все страны возобновили рейсы на курорты Красного моря.

"В октябре, ноябре или декабре Египет — фактически безальтернативный вариант, если выбирать исходя из сочетания географической доступности и погодных условий, — продолжает Александр Димитриев. — В прошлом году на Новый год можно было кататься без гидрокостюмов и не замерзнуть. В ближайшее время отправлю туда семью, чтобы часть холодного времени года они провели в тепле".

Некоторые путешественники, не летавшие в последние годы в Египет, ждали чартеры, не дождались, и сами организовывают поездки в эту страну.

О том, что россияне довольно активно бронируют самостоятельные поездки на Синай, говорит и статистика. "В этом году мы наконец-то превзошли показатели осени 2015-го и достигли серьезных результатов по Египту, — сообщил директор компании Aviasales по внешним коммуникациям Янис Дзенис. — Год к году рост на направлении составил 44 процента".

Аналогично складывается ситуация и у сервисов бронирования гостиниц. "По итогам летнего сезона число самостоятельных бронирований в Египте увеличилось на 57 процентов по сравнению с прошлым годом, — отметила директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования "Островок.ру" Наталья Радченкова. — С началом осеннего сезона популярность Египта продолжила расти: количество бронирований на даты с 1 октября по 30 ноября увеличилось на 135 процентов относительно аналогичного периода 2017-го".

Традиционно туристы выбирают курортные города. По данным эксперта, лидирует Хургада, где число бронирований на период с 1 октября по 30 ноября выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом. На втором месте Шарм-эш-Шейх, на третьем — курорт Макади-Бей.

Неудобные стыковки

Поскольку прямых рейсов из российских городов на египетские курорты нет, добраться туда не так-то просто. "Несмотря на открытие прямых авиаперелетов Москва — Каир, наибольшим спросом по-прежнему пользуются морские курорты, в первую очередь в Шарм-эш-Шейх и Хургада, — поясняет менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. — Каир не самый удобный вариант, так как египетская столица находится примерно в пяти часах езды от самых востребованных пляжей".

Если же лететь через Стамбул, то время стыковки всего один час. По отзывам туристов, этого хватает на пересадку. Недостаток в том, что оба рейса — туда и обратно — ночные. Еще можно добраться до Египта через Израиль. Лететь лучше через аэропорт Овда (Эйлат, до границы примерно 60 километров), но, как и в случае с Каиром, после перелета придется еще ехать на машине. От израильской границы до Дахаба — 140 километров или полтора-два часа пути на автомобиле, до Шарма — около трех часов.

"В октябре самый бюджетный вариант перелета из Москвы в Каир туда и обратно обойдется в 17 200 рублей со стыковкой в Афинах, — утверждают эксперты. — Перелет в Шарм-эш-Шейх из Москвы с пересадкой в Стамбуле можно забронировать по цене от 26 700 рублей. В декабре аналогичный вариант будет стоить немного дешевле — от 23 600 рублей".

Экономия на еде

Перелеты в Египет недешевые, зато на месте можно сэкономить. "Сегодня длительное проживание в частном секторе на курортах Красного моря очень дешево, квартиры в комплексах с бассейнами и садами недалеко от моря можно арендовать за 150-350 долларов в месяц", — говорит Наталья Нечистяк.

Кроме того, курс египетского фунта сильно изменился в пользу доллара: если несколько лет назад за один доллар давали шесть-семь фунтов, то сейчас — двадцать. "Еда и услуги подешевели", — поясняет эксперт.

Путевка не по карману

Отправиться в Египет, купив путевку у туроператора, тоже можно. Правда, туроператор будет, например, белорусский, а вылет — из Минска.

Рассчитывать на низкие цены при этом не стоит. Попытка забронировать тур у минского туроператора оказалась вполне успешной, компания даже предлагала оплатить путешествие в рассрочку. Но цены — от 37 тысяч рублей с человека за тур в отель четыре звезды на девять ночей с вылетом в конце ноября. В начале месяца из-за осенних каникул путевка стоит еще дороже.

Такие цены минские туроператоры объясняют высоким спросом: на направлении работает всего один перевозчик, который летает не каждый день, а заявки на туры в Египет из Минска есть и у белорусов, и у россиян.