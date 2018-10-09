Путин заявил, что скоро планирует встретиться с президентом Египта

СТАНИЦА ГЕОРГИЕВСКАЯ (Ставропольский край), 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах в ближайшее время встретиться с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси и заявил, что собирается угостить его ставропольскими яблоками.

"У меня в гостях скоро будет президент Египта, давайте-ка угостим его вашими яблочками", — сказал глава государства в ходе беседы с работниками сельхозпредприятия "Рассвет". "Вам дадим и яблочки, и саженцы, чтобы вы их угостили. Мы поможем в этом направлении", — отреагировал глава предприятия Марат Галеев.

Путин сказал, что все дары Ставрополья своему визави "с удовольствием передаст", и посоветовал участвовавшему в беседе премьер-министру Дмитрию Медведеву познакомить с успехами российских аграриев коллег в Саудовской Аравии и ОАЭ. "У нас, слава богу, с ними добрые очень отношения", — отметил Путин.

Галеев заверил, что "будет выходить и на ближневосточный рынок". "Рынок, кстати, огромный, потому что у них ничего не растет и они изначально были прикреплены к Европе, — одобрил идею Медведев. — Если мы предложим хороший товар и конкурентоспособные цены, конечно, они наше будут брать".