Власти Таиланда запретили туристам ночевать на островах около Пхукета

БАНГКОК, 9 окт – РИА Новости. Департамент национальных парков и охраны природных ресурсов Таиланда запретил туристам ночевки на Симиланских островах, расположенных недалеко от Пхукета и относящихся к южнотаиландской провинции Пханга, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Кхао Сот".
Запрет вступает в действие в четверг 11 октября.
По информации, полученной изданием в департаменте, запрет касается как ночевок в гостиницах, находящихся на островах, так и на судах, оборудованных для ночлега, встающих на якорную стоянку вблизи островов.
Ограничения связаны с ухудшением экологической обстановки. В первую очередь речь идет о сохранении коралловых рифов и животного мира в прибрежных водах, которым наносится значительный вред. Многие туристы остаются на островах в течение нескольких дней и оказывают тем самым значительное негативное воздействие на окружающую среду, сообщает издание со ссылкой на работников департамента.
Исключение составят туристические суда, предназначенные для глубоководных погружений с аквалангами, которым будет разрешена якорная стоянка вблизи островов на срок не более четырех суток.
Власти Таиланда всерьез озабочены состоянием экологии на территории островных национальных парков юга страны. В октябре был продлен на неопределенный срок полный запрет на посещение пляжа Майя (Maya Beach) на одном из островов Пхи-Пхи, относящихся к провинции Краби и также расположенных неподалеку от Пхукета. Ранее вводился запрет на посещение туристами этого пляжа, всемирно известного благодаря фильму "Пляж" с Леонардо ди Каприо в главной роли, на шесть месяцев. Прежний запрет должен был истечь 1 ноября, однако департамент национальных парков продлил его на неопределенный срок до полного восстановления экосистемы пляжа.
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