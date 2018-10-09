Турпоток в Крым превысил рекордные показатели украинского периода – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Турпоток в Крым в текущем году превысил рекордные показатели украинского периода, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"На 9 октября мы имеем 6 миллионов 164 тысячи туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 миллиона человек", — сказал Волченко на заседании крымского правительства.

По его словам, около 1 миллиона человек или 16% от общего турпотока прибыли из Украины.

"Это на 17% больше, чем за весь прошлый 2017 год", — сказал министр.