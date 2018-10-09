Россияне без виз в 2018 году могут посетить рекордное количество стран

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В обновленном индексе паспортов Henley & Partners Россия заняла 47 место: сегодня жители страны могут свободно посетить 119 стран, сообщает АТОР.

Согласно новому индексу паспортов за четвертый квартал 2018 года, теперь самый мощный паспорт, дающий право посещать без визы 190 стран мира, у граждан Японии. Это рекордный показатель за все время существования мирового рейтинга. Еще три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением).

Германия, которая еще недавно была бессменным лидером индекса, занимает третье место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.

Временный безвизовый доступ на Тайвань, введенный в сентябре этого года, позволил установить свой рекорд и России. Теперь гражданам РФ доступны для посещения 119 стран с безвизовым или упрощенным режимом. Несмотря на это, в глобальном рейтинге Россия потеряла одну позицию, опустившись с 46 на 47 место за счет движения других стран. В начале 2018 года россияне могли посещать без визы 110 стран мира.

Что касается бывших союзных республик, то лидерство среди них (не считая стран Прибалтики, которые входят в ЕС) заняла Украина. В новом рейтинге она расположилась на 41 месте (128 стран). Остальные представители бывшего СССР остались позади России. Грузия поднялась в рейтинге на 50 место (112 стран). Республика Беларусь заняла 68 строку, Казахстан расположился рядом на 69 позиции (76 стран). Азербайджан занимает 75 место, Киргизия – 78 позицию, Армения оказалась на 80 месте, по соседству расположились Узбекистан (82 место) и Таджикистан (83 место).

Самые нижние строки индекса паспортов Henley & Partners занимают Пакистан, Сомали, Сирия, Ирак и Афганистан, граждан которых без виз готовы принимать около 30 стран.