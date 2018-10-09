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Россияне без виз в 2018 году могут посетить рекордное количество стран
11:2709.10.2018
(обновлено:11:29 09.10.2018)
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Биометрические заграничные паспорта граждан РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В обновленном индексе паспортов Henley & Partners Россия заняла 47 место: сегодня жители страны могут свободно посетить 119 стран, сообщает АТОР. 

Заграничный паспорт
© Fotolia / Lali
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Согласно новому индексу паспортов за четвертый квартал 2018 года, теперь самый мощный паспорт, дающий право посещать без визы 190 стран мира, у граждан Японии. Это рекордный показатель за все время существования мирового рейтинга. Еще три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением).

Германия, которая еще недавно была бессменным лидером индекса, занимает третье место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.

Временный безвизовый доступ на Тайвань, введенный в сентябре этого года, позволил установить свой рекорд и России. Теперь гражданам РФ доступны для посещения 119 стран с безвизовым или упрощенным режимом. Несмотря на это, в глобальном рейтинге Россия потеряла одну позицию, опустившись с 46 на 47 место за счет движения других стран. В начале 2018 года россияне могли посещать без визы 110 стран мира.

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Что касается бывших союзных республик, то лидерство среди них (не считая стран Прибалтики, которые входят в ЕС) заняла Украина. В новом рейтинге она расположилась на 41 месте (128 стран). Остальные представители бывшего СССР остались позади России. Грузия поднялась в рейтинге на 50 место (112 стран). Республика Беларусь заняла 68 строку, Казахстан расположился рядом на 69 позиции (76 стран). Азербайджан занимает 75 место, Киргизия – 78 позицию, Армения оказалась на 80 месте, по соседству расположились Узбекистан (82 место) и Таджикистан (83 место).

Самые нижние строки индекса паспортов Henley & Partners занимают Пакистан, Сомали, Сирия, Ирак и Афганистан, граждан которых без виз готовы принимать около 30 стран.

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