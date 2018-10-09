Россия вошла в список самых популярных направлений для туристов из Китая

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Граждане Китая за период "золотой" праздничной недели с 1 по 7 октября посетили около 100 стран, а в списке 20 самых популярных для китайцев туристических направлений Россия оказалась на 11 строчке, говорится в докладе крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Потребность жителей Китая в поездках за границу достаточно сильная, и продолжительные выходные в КНР стали "золотой неделей" по всему миру. Только через сервисы Ctrip китайские туристы забронировали различные услуги (включая перелеты, туры, проживание, билеты на развлекательные мероприятия) более чем в 1 тысяче городов почти в 100 странах мира", — сообщается в докладе.
Отмечается, что на праздники в этом году более половины китайских туристов при поездках за границу выбирали туры продолжительностью более недели и планировали поездки сильно заранее.
Помимо этого, китайские туристы в других странах стали активно посещать музеи и театры, бронирование билетов в которые по сравнению с показателями прошлого года выросло почти в 2 раза. Самыми популярными музеями стали Эрмитаж в Санкт-Петербурге, музей Прадо в Мадриде, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, музей Винсента Ван Гога и Рейксмузеум в Амстердаме.
При этом самыми популярными представлениями для китайских туристов остаются балет "Лебединое озеро" в Санкт-Петербурге, различные шоу фламенко в Барселоне, "Шоу танцующей воды" в Макао, мюзикл Призрак оперы в Лондоне, Тиффани шоу в Паттайе, кабаре-шоу в Париже.
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