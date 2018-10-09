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Россия вошла в список самых популярных направлений для туристов из Китая
06:0109.10.2018
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Туристы покупают мороженое в ГУМе в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Граждане Китая за период "золотой" праздничной недели с 1 по 7 октября посетили около 100 стран, а в списке 20 самых популярных для китайцев туристических направлений Россия оказалась на 11 строчке, говорится в докладе крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Туристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
© AP Photo / Peng Peng
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В Китае 1 октября празднуют день образования КНР, этот день знаменует начало "золотой недели", когда жители страны отдыхают и много путешествуют, как внутри Китая, так и за его пределами. Как отметили в Ctrip, основными направлениями для туристов из Китая стали Таиланд, Япония и Гонконг, далее следуют Вьетнам, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Индонезия, Малайзия, США, Россия, Камбоджа, Италия, Австралия, Канада, Турция.

"Потребность жителей Китая в поездках за границу достаточно сильная, и продолжительные выходные в КНР стали "золотой неделей" по всему миру. Только через сервисы Ctrip китайские туристы забронировали различные услуги (включая перелеты, туры, проживание, билеты на развлекательные мероприятия) более чем в 1 тысяче городов почти в 100 странах мира", — сообщается в докладе.

Отмечается, что на праздники в этом году более половины китайских туристов при поездках за границу выбирали туры продолжительностью более недели и планировали поездки сильно заранее.

“Площадь 4 мая в городе Циндао, Китай. Архивное фото
© Depositphotos / Thatreec
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Согласно статистике, китайцы в поездках за границу перестали тратить большую часть времени на покупки и походы по магазинам, теперь им стали наиболее интересны местные достопримечательности и развлечения. Именно за новыми впечатлениями туристы из Китая и едут в другие страны, в последнее время для них крайне популярны стали такие виды развлечений как полеты на вертолетах и воздушных шарах, дайвинг, скайдайвинг.

Помимо этого, китайские туристы в других странах стали активно посещать музеи и театры, бронирование билетов в которые по сравнению с показателями прошлого года выросло почти в 2 раза. Самыми популярными музеями стали Эрмитаж в Санкт-Петербурге, музей Прадо в Мадриде, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, музей Винсента Ван Гога и Рейксмузеум в Амстердаме.

При этом самыми популярными представлениями для китайских туристов остаются балет "Лебединое озеро" в Санкт-Петербурге, различные шоу фламенко в Барселоне, "Шоу танцующей воды" в Макао, мюзикл Призрак оперы в Лондоне, Тиффани шоу в Паттайе, кабаре-шоу в Париже.

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