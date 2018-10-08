Более двух миллиардов рублей вложили в развитие туризма Камчатки за год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт – РИА Новости. В туристическую отрасль Камчатки за последний год вложено 2,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Размер инвестиций в туристическую отрасль на Камчатке за последний год вырос почти в два раза и составил 2,3 миллиарда рублей", — уточняет губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Развитие туристической инфраструктуры является одним из приоритетов в работе краевых властей, а ряд ключевых проектов в этом направлении уже реализуется.

В качестве примеров глава региона привёл строительство нового международного терминала аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), что позволит увеличить пассажиропоток на полуостров до миллиона человек в год.

Кроме того, в ближайшие три года планируется возведение гостиниц, которое обеспечит увеличение номерного фонда на 800 единиц. Также реализуется проект по созданию яхтенной марины в краевом центре, включающей объекты гостеприимства и бизнес-центры.

"В комплексе эти проекты позволят создать комфортную туристскую инфраструктуру, которой сегодня не хватает в Петропавловске-Камчатском, особенно при обслуживании круизных судов", — цитирует губернатора пресс-служба.

Власти добавляют, что в следующем году ждут заходов на Камчатку 28 круизных лайнеров, притом, что в 2018 году столицу региона посетили всего 12 судов с иностранными туристами на борту.