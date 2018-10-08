В Хорватии с 2019 года ограничат количество принимаемых круизных лайнеров

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. С 2019 года в хорватский Дубровник смогут заходить не более двух круизных судов в сутки. Число туристов на борту каждого должно быть не более 5 000 человек, сообщает RTL Vijesti.

Власти города подписали соглашение с международной ассоциацией круизных компаний о новых правилах приема лайнеров, а также согласовали расписание движения круизных судов, рассказал мэр города Мато Франкович. Ранее городская администрация уменьшила количество уличных столиков в ресторанах и закрыла часть сувенирных лавок.

Эти решения властей – ответ на жалобы горожан на толпы туристов на улицах Дубровника, а также на фанатов популярного сериала "Игра престолов", которые посещают места съемок в городе.

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, массивные средневековые стены Дубровника могут выдержать не более 8 тысяч посетителей в день. При превышении этого количества город может лишиться статуса памятника культуры мирового значения.