Туроператор TUI Россия и Тверская область договорились о сотрудничестве

ЗАВИДОВО (Тверская область), 5 окт — РИА Новости. Туроператор TUI Россия подписал соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с правительством Тверской области на ежегодном национальном туристском форуме "Реки России".

Генеральный директор TUI Тарас Демура и губернатор Тверской области Игорь Руденя подписали стратегический документ, направленный на развитие туристических маршрутов, проходящих по территории Тверской области, для привлечения дополнительных туристических потоков.

"Один из фокусов нашей стратегии – изучение и активное развитие внутрироссийских маршрутов, использование туристического потенциала регионов и создание высококлассного продукта для привлечения туристов. Эти шаги возможны только при поддержке региона, и мы рады, что наши намерения с правительством Тверской области совпали, и мы заключаем соглашение с этим регионом", — сказал Демура.

Он отметил, что потенциал для водного и круизного туризма в области огромен, и пообещал познакомить, как профессиональное туристическое сообщество, так и туристов с маршрутами и достопримечательностями области, которые скоро появятся в ассортименте туров TUI.

Руденя заявил, что планирует сделать Тверскую область столицей водного туризма в Центральном федеральном округе, используя уникальные водные ресурсы

"Мы планируем, центром кластера станет территория Завидово. Планируется строительство нового речного порта для круизных и прогулочных судов, железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути. Это позволит без длительных ожиданий принимать туристические суда", — отметил губернатор.

Национальный туристский форум "Реки России" — ежегодная площадка, на которой обсуждаются перспективы развития водного и круизного туризма. В 2017 году в мероприятии приняли участие свыше 500 делегатов из 40 регионов страны.

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