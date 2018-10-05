Россия начинает системную работу по развитию курортов, заявили в Ростуризме

АФИНЫ, 5 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Российское государство системно подходит к развитию туризма, разрабатываются планы господдержки туризма, начинается системная работа по развитию курортов, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков на конференции в Афинах.
Конференция, посвященная Году туризма Греции-России, прошла в греческом парламенте, в ней приняли участие депутаты Госдумы, представители Ростуризма и греческого министерства туризма, посольства России и МИДа Греции.
"Сейчас наше государство системно подходит к развитию туризма. Три недели назад принято решение о переподчинении Федерального агентства по туризму министерству экономического развития. Разрабатываются планы господдержки туризма, которые будут реализованы достаточно быстро и на государственном уровне", — сказал Конюшков.
По его словам, Россия планирует выводить курорты на новый уровень, подобный тому, который появился в Сочи к Олимпийским играм 2014 года.
"После Олимпиады мы получили совершенно новую реальность. Великолепные отели. Великолепные сооружения, которые используются круглый год. Но это только начало. Сейчас в России мы системно подойдем к развитию нашего курортного потенциала. Это курорты Краснодарского края, курорты Кавказских минеральных вод и многие другие, которые мы широко не рекламировали, потому что они требовали реновации, требовали качественного изменения инфраструктуры, которое сейчас идет полным ходом", — сказал Конюшков.
Он назвал перспективным гастрономический туризм.
"В России в этом году прошло грандиозное мероприятие – чемпионат мира по футболу. Прошел он на самом высоком уровне в 11 городах РФ. Мы очень серьезно и долго готовились. Создавались новые объекты, стадионы, гостиницы, строились дороги, рестораны, кафе, то, что называется инфраструктурой. И одновременно мы запустили проект, который называется "Гастрономическая карта России". Очень важно было, чтобы приезжающие к нам люди познакомились с потенциалом России и через призму гастрономии. Это имело фантастический результат. Мы до сих пор получаем отзывы, предложения по развитию этого потенциала", — сказал замглавы Ростуризма.
По его мнению, в рамках этого направления можно проводить значительное количество событийных мероприятий, не привязанных к сезону.
Конюшков сообщил также, что с 22 по 27 октября в Греции пройдет российская гастрономическая неделя.
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