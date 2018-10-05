Депутат Госдумы предложил Греции принимать круизные суда из Крыма без виз

АФИНЫ, 5 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция могла бы предоставить безвизовый въезд российским туристам на круизных судах из Крыма, политика не должна этому мешать, заявил депутат Госдумы, член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Иванов на конференции в греческом парламенте, посвященной Году туризма Греции-России.
В ней приняли участие депутаты Госдумы, представители Ростуризма и греческого министерства туризма, посольства России и МИДа Греции.
По мнению депутата, безвизовый въезд для участников круизов из Севастополя или Новороссийска мог бы помочь развитию туризма.
Греция с 2012 года не требует въездные визы у россиян, прибывающих на острова водным транспортом из Турции, напомнил Иванов.
"Развитию островного туризма может послужить решение о распространении такой практики для туристов, отправляющихся в круиз из Севастополя или Новороссийска. Греция до сих пор официально не признала вхождение Крыма к России. С другой стороны, Турция тоже не признала, но круизные суда успешно ходят из Севастополя в Стамбул. Политика политикой, а бизнес бизнесом", — сказал Иванов.
Депутат сказал, что считает перспективным развитие горнолыжной инфраструктуры в Греции, поскольку горные лыжи очень популярны у россиян.
"Гражданам Греции мы можем предложить поездки на Северный Кавказ, на Урал, на Камчтаку", — сказал Иванов.
Он также выразил надежду, что Греция поддержит заявку России на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Иванов не исключил, что, в случае победы российской заявки, для желающих посетить ЭКСПО будут отменены въездные визы, как это было сделано для приезжавших на чемпионат мира по футболу.
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