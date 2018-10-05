Глава норвежской делегации откроет турфирму для поездок в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Глава норвежской делегации Хендрик Вебер заявил, что намерен открыть туристическую фирму для организации поездок туристов из Норвегии на отдых в Крым.
Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.
"Уже многие люди обращаются к нам с вопросом, возможно ли приехать в Крым в качестве туристов, есть ли в Крыму гостиницы, можно ли пойти на пляж. Мы предоставляем информацию, но пока нет ни одной компании, у которой можно спросить, как путешествовать и можно ли приехать в Крым. В связи с этим, я решил открыть туристическую компанию в Москве на следующей неделе", — сказал Вебер на встрече с руководством крымского парламента.
По его словам, компания будет оказывать туристические услуги для норвежцев, которые захотят отдохнуть на полуострове.
"В Крыму просто бесконечные возможности, поэтому мы работаем по многим направлениям", — подчеркнул Вебер.
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