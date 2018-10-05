Подмосковье возглавило рейтинг интересных направлений на выходные

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших направления для путешествий на октябрьские выходные.
Рейтинг, составленный по результатам анализа популярности и уникальности событий, возглавил фестиваль классических автомобилей Moscow Classic Grand Prix, который пройдет вблизи деревни Шелудьково Волоколамского района Московской области.
Кроме гонок на классических автомобилях, 5 и 6 октября зрителей ждут экспозиция автомобилей клубов и сообществ: Jaguar Club Russia, "Боевая Классика", Youngtimer, Land Rover Club, ГАЗ-21, "Жи-Фест", BMW Club, Trump Cars, а также чемпионат по киберспорту на игровых автоматах времен СССР, пневматический и интерактивный тир и концерт.
На втором месте расположился Международный фестиваль искусств "Балтийские сезоны", начинающийся в Калининграде 6 октября. В этот день на сцене "Янтарь холл" в Светлогорске можно посмотреть спектакль "Реверс" Московского театра мюзикла, а 7 октября — оперу "Иоланта" в Калининградском областном музыкальном театре.
Замкнул тройку фестиваль ремесленной культуры "День скобаря" (Псков), в программе которого — мастер-классы псковских кузнецов, "обжорные" ряды и концерт. Принято считать, что Петр I назвал жителей Пскова "скобарями", когда не смог разогнуть скобу, выкованную местными кузнецами.
Также в пятерку лучших на первые выходные октября вошел Международный фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года", который включает реконструкцию событий в Таганроге во время Крымской войны, парусную регату в акватории Таганрогского залива, ярмарку, концерт и фейерверк.
Пятым в рейтинге стал "Цветаевский праздник", который пройдет 6 и 7 октября в Тарусе Калужской области. В программе мероприятия — поэтические чтения в городском сквере и костер на берегу реки Оки.
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