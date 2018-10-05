Билеты в Европу на Новый год экстремально подешевели

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Согласно результатам анализа динамики цен на новогодние праздники, стоимость авиабилетов в этом году в среднем на 47% ниже уровня прошлого года, сообщает OZON.travel.
Так, в период с 20 декабря по 7 января можно найти билеты в Испанию всего за 15 000 рублей на лоукостер и за 21 500 рублей на другие авиалинии. В Италию можно улететь за те же 20 000 рублей, в португальский Лиссабон – за 26 000 рублей, а в Берлин – за 11 800 рублей. В Прагу, одно из самых популярных направлений на новогодние праздники, можно найти билет за 16 000 рублей, а до Хельсинки и вовсе добраться за 10 500 рублей.
Для любителей отметить Новый год в теплых странах есть недорогие билеты на морские побережья Европы: перелет на Кипр обойдётся в 22 000 рублей, в Черногорию – в 15 000 рублей, в Афины – в 21 000 рублей.
"Снижение цен на европейские направления за два месяца до Нового года – приятное обстоятельство для тех, кто еще не определился с местом встречи праздника. В прошлые годы найти такие предложения было крайне затруднительно. Снижение цены на европейские направления прежде всего связано с нестабильным курсом рубля", – комментирует коммерческий директор онлайн-сервиса Рауф Расулов.
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