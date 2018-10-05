Почти половина пассажиров высказались против идеи капсул вместо плацкартов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. При этом больше половины (57%) опрошенных туристов в целом поддерживают возможную инициативу РЖД по замене в плацкартных вагонах полок на капсулы, сообщает Туту.ру.

Треть ответили, что положительно отнесутся к нововведению, если билет на поезд при этом не подорожает. 28% тоже "за" капсулы, но только если ехать в них будет комфортно.

27% ответили, что к капсулам отношение у них отрицательное: лучше пусть остаются привычные полки.

В комментариях под опросом путешественники отмечали, что "Капсулы — это хорошо, главное, чтобы летом не так жарко в них было, а так — все что угодно" и "Главное, чтоб в них розетки были".