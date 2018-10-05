На Камчатке туристка из США лечится после эвакуации с круизного лайнера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Туристку из США эвакуировали с круизного лайнера с подозрением на инфаркт. Сейчас она лечится в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что 30 сентября 89-летняя гражданка США, находившаяся на круизном лайнере Norwegian Jewel, почувствовала боли в груди, когда судно проходило недалеко от города Северо-Курильска.

Капитан корабля решил приблизиться к городу и направить женщину на лодке к бригаде скорой помощи. Вместе с супругом путешественница сначала была доставлена в больницу Северо-Курильска, а затем направлена в Петропавловск-Камчатский.

"Вертолетом пациентку доставили в Камчатскую краевую больницу имени А.С. Лукашевского с подозрением на инфаркт. Она сразу была помещена в реанимацию для усиленного наблюдения врачами. Оперативное вмешательство не понадобилось, сейчас состояние женщины улучшилось и оценивается как удовлетворительное, она переведена в общую палату", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Камчатского края Валерия Карпенко.

По данным источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, основные документы для транспортировки женщины в США российской стороной подготовлены.

Ожидается, что туристка сможет отправиться домой уже в начале следующей недели.