На Камчатке туристка из США лечится после эвакуации с круизного лайнера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Туристку из США эвакуировали с круизного лайнера с подозрением на инфаркт. Сейчас она лечится в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что 30 сентября 89-летняя гражданка США, находившаяся на круизном лайнере Norwegian Jewel, почувствовала боли в груди, когда судно проходило недалеко от города Северо-Курильска.
Капитан корабля решил приблизиться к городу и направить женщину на лодке к бригаде скорой помощи. Вместе с супругом путешественница сначала была доставлена в больницу Северо-Курильска, а затем направлена в Петропавловск-Камчатский.
"Вертолетом пациентку доставили в Камчатскую краевую больницу имени А.С. Лукашевского с подозрением на инфаркт. Она сразу была помещена в реанимацию для усиленного наблюдения врачами. Оперативное вмешательство не понадобилось, сейчас состояние женщины улучшилось и оценивается как удовлетворительное, она переведена в общую палату", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Камчатского края Валерия Карпенко.
По данным источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, основные документы для транспортировки женщины в США российской стороной подготовлены.
Ожидается, что туристка сможет отправиться домой уже в начале следующей недели.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.