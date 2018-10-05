"РоссТур" объявит о прекращении деятельности в качестве туроператора

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Центр бронирования "РоссТур" намерен прекратить работу в качестве туроператора. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора компании Александра Недополза.
По данным АТОР, "РоссТур" официально объявит о своем решении в пятницу, 5 октября, или в понедельник, 8 октября. При этом компания собирается продолжать агентскую деятельность.
Официальное заявление, по словам Недополза, необходимо "РоссТуру" для того, чтобы задействовать механизм фингарантий (компания застраховала туроператорскую деятельность и присутствует в реестре Ростуризма, хотя ее основным видом деятельности было бронирование).
Ранее Федеральное агентство по туризму опубликовало порядок действий по защите прав туристов из-за приостановки сотрудничества компании "РоссТур" с ведущими туроператорами. Ведомство сообщило, что компании "РоссТур" необходимо в обязательном порядке перевести туроператорам деньги туристов, которые они заплатили за путевки.
В случаях, когда "РоссТур" выступает в качестве туроператора, он обязан выполнить свои обязательства перед путешественниками. Также компания должна оперативно информировать туристов, туроператоров и субагентов о принимаемых мерах в интересах туристов.
В начале сентября Ростуризм исключил из Единого реестра туроператоров сведения о компаниях, работавших под брендом "Натали Турс", поскольку туроператор не смог выполнить обязательства по заключенным договорам. Из списка вычеркнули ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс". В компании рекомендовали клиентам обращаться за выплатами в "Ингосстрах". Всего к страховщику за несколько дней обратились более 4,2 тысячи клиентов "Натали Турс". При этом в августе Ростуризм сообщил, что туроператор не исполнил обязательства перед 30,2 тысячи человек.
Третьего октября известно, что против должностных лиц "Натали Турс" возбудили уголовное дело о мошенничестве. Прокуратура ЦАО Москвы установила, что более пяти тысяч человек перевели около миллиона рублей на счета "Натали Турс" и "Панорама Тур" в качестве оплаты за туристические услуги. При этом обязательства по договорам не были выполнены, а деньги вывели на счета третьих лиц.
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