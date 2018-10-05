Во Франции скаковая лошадь ворвалась в бар

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Камеры наблюдения игрового бара во французском городе Шантильи запечатлели момент, когда в него ворвалась скаковая лошадь, сообщает Ouest France.

Тренер лошади рассказал, что она сбежала из конюшни ипподрома, расположенного неподалеку. Животное проскакало по улицам, а затем ворвалась в бар.

Записью произошедшего поделился хозяин заведения.