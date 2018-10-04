На ближайшие выходные "РоссТур" продал путевки на 15 миллионов рублей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Генеральный директор "РоссТура" Александр Недополз подтвердил информацию о том, что часть туристов по заявкам центра бронирования не вылетит на отдых, сообщает TourDom.ru.
Он затруднился назвать точное количество клиентов, обязательства по которым не может выполнить компания, но назвал общую сумму неоплаченных заявок на ближайшие выходные дни (6-7 октября): "У нас таких туров на 15 миллионов рублей".
Руководитель компании отметил, что основной объем бронирований имеет глубину до 20 октября, после этой даты количество заказанных и неоплаченных туров минимально. "В любом случае наших фингарантий хватит для того, чтобы компенсировать потери всем туристам без исключения", — заявил глава "РоссТура".
Отраслевые юристы уточняют, что механизм фингарантий может быть включен только в случае, если в качестве поставщика в договоре с агентствами указан сам центр бронирования. Если же в каких-то случаях он выступал в качестве агента, то этот инструмент задействовать не удастся. Кроме того, страховой компании для приема документов на выплаты туристам необходимо публичное заявление "РоссТура" об остановке своей туроператорской деятельности или решение Ростуризма об исключении компании из федерального реестра.
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