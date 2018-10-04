МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых популярных пожеланий, которые туристы оставляют в комментариях при бронировании гостиниц, сообщает OneTwoTrip.

Чаще всего путешественники просят поселить их в номере как можно выше, иногда уточняя, что они не хотели бы жить над рестораном, кухней, спортивным или конференц-залом. Второй по популярности просьбой стало желание жить подальше от лифтовых холлов. Третьей — просьба, чтобы в номере была двуспальная кровать king size. На четвертом месте – номер для некурящих, на пятом – вид на город или море.

Также в десятку вошли просьбы о позднем выезде и раннем заезде, парковке, балконе и детской кроватке.

"Судя по оставляемым просьбам, больше всего путешественников беспокоит вопрос тишины в номере. А особенный дискомфорт им доставляет проживание поблизости от общественных пространств, которые неизбежно становятся источниками шума, — говорит директор гостиничного направления сервиса Максим Карауш. — Частое же упоминание кровати king size объясняется, вероятно, тем, что туристы при бронировании двухместного номера не хотят получить неудобную кровать, составленную из двух односпальных".

Он уточняет, что не все просьбы путешественников могут быть бесплатно исполнены гостиницами. Например, за ранний заезд или поздний выезд они почти всегда взимают дополнительную плату, а номер с видом на море обычно бывает дороже остальных.