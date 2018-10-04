ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Установление прямого авиасообщения между Иркутском и Минском будет способствовать развитию туристических связей между Приангарьем и Белоруссией, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Пресс-тур в Иркутскую область проходит под эгидой постоянного комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В четверг представители ведущих СМИ Белоруссии и России встретились с губернатором региона Сергеем Левченко. Глава Приангарья рассказал журналистам о темпах развития экономического сотрудничества между Иркутской областью и Белоруссией. Отдельно он остановился на действиях властей, направленных на укрепление туристических связей. Сергей Левченко отметил, что сегодня для того, чтобы побывать на Байкале, жителям Белоруссии надо преодолеть очень большое расстояние. Прямое сообщение между Иркутском и Минском поможет решить проблему.

"Мы планируем, что компания "ИрАэро", которая имеет в своем парке два самолета Boeing 777, будет в будущем выполнять прямые рейсы из Иркутска в Минск", — сказал Сергей Левченко.

Он также отметил, что процесс получения лицензии на выполнение регулярных рейсов занимает значительное время, поэтому оно начнется с чартеров. Первые чартерные рейсы, по его словам, запланировано начать уже в следующем году.

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