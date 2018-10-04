Россияне лидируют среди желающих поправить свое здоровье в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. На десять процентов по сравнению с прошлым годом выросло число граждан России, лечащихся в израильских клиниках, сказал РИА Новости председатель ассоциации медицинского туризма Израиля Марк Каценельсон.

"Несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны таких стран, как Южная Корея и Турция, сотни тысяч иностранцев приехали за здоровьем в Израиль в 2018 году", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, во всех медицинских центрах отмечается увеличение доходов от пребывания иностранных пациентов — прежде всего жителей постсоветского пространства.

Одновременно Марк Каценельсон обратил внимание на то, что "еще несколько лет назад наряду с Россией сюда на лечение приезжало большое число больных из Украины и Казахстана, сейчас россияне остаются безусловными лидерами. После 2014 года заметно снизился поток украинцев, которые по финансовым соображениям отказывают себе в таких поездках, похожее случилось и после обвала тенге в Казахстане", — уточнил он.

Вместе с тем глава ассоциации медтуризма отметил: "Мы почувствовали и конкуренцию самой России — по многим медицинским направлениям россияне теперь могут получить сопоставимое с международными стандартами лечение у себя дома".

Тем не менее, Израиль продолжает оставаться передовым мировым центром лечения онкозаболеваний как по качеству предоставляемых услуг, так и по продлению жизни людям с этим недугом, считает Каценельсон.

"Одна из сильных сторон израильской медицины состоит в том, что пациент не является объектом для выжимания денег. Мы четко следуем принципу "цена — качество". В США есть несколько больниц с очень высоким уровнем лечения различных онкологических заболеваний, но они невероятно дороги, позволить себе пройти там курс могут только единицы", — подчеркнул он.

Собеседник РИА Новости затруднился назвать суммы, которые нужно выложить за пребывание в израильской клинике. "Это все равно, что назвать среднюю температуру по больнице, многое зависит, в какой стадии заболевания приезжает пациент, но в целом диагностика с проживанием обходится в 4-5 тысяч долларов", — считает он.

Марк Каценельсон не скрывает, что при существовании множества частных фирм, предлагающих услуги на рынке медтуризма, можно, по его мнению, "нарваться на мошенников или на тех, кто стремится погреть руки на несчастье людей".

Чтобы исключить подобные случаи, по инициативе ассоциации медицинского туризма, сообщил ее председатель, на ближайшей сессии израильского кнессета будет принят закон о создании контролирующего органа при минздраве, который незамедлительно будет рассматривать прецеденты, произошедшие с иностранцами.