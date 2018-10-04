МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. По итогам восьми месяцев 2018 года турпоток из России на Мальдивские острова продолжил свой двузначный рост, начавшийся годом ранее. Уже сейчас число российских туристов на островах близко к историческому рекорду 2013 года, и возможно, что к концу года он будет побит, сообщает АТОР.

По данным министерства туризма Мальдивских островов, за январь – август 2018 года там побывали 972 839 иностранных туристов (прирост в годовом выражении на 9,1%). Быстрее всего увеличивается число отдыхающих из Индии, Австралии и Таиланда.

За восемь месяцев этого года на Мальдивах побывали 47 292 туриста из России (против 38 936 прибытий туристов из РФ за январь – август 2017 года).

И равномерный рост европейских рынков в этом году, и лидерство азиатских стран по динамике турпотока, как отмечают эксперты, не случайно. Мальдивы в последние годы пытаются сделать отдых на островах более доступным.

На островах идут масштабные стройки новых гостиничных кластеров, растет количество гестхаусов для относительно "бюджетных" туристов и отелей среднего ценового сегмента. С вводом в строй новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Мале расширится и выбор перевозки на Мальдивы. Не исключено, что на острова полетят авиакомпании среднего сегмента и азиатские лоукостеры.