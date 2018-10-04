Эксперты выяснили, сколько туристы тратят в Турции

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самыми щедрыми в Турции являются гости из Австралии и Японии: они тратят 1 312 и 1 008 долларов, соответственно, а китайский турист в Турции тратит в среднем 900 долларов, сообщает АТОР.
В рамках программы диверсификации туризма, цель которой — достичь к 2023 году в туристическом секторе уровня дохода в 50 млрд долларов, Турция определилась с рынками и нишевыми продуктами.
Глава Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликая говорит, что Турция в кризисном 2016 году, снизив цены на проживание и субсидируя авиаперевозку, достигла быстрых результатов. "Количество туристов в 2018 году показывает, что мы приближаемся к количеству посетителей, которое хотим. Теперь наша цель – повысить доход от туристов", – заявил он.
Для этого Турция в ближайшей перспективе сосредоточится на новых рынках, способных генерировать такой турпоток, где траты туристов будут составлять не менее тысячи долларов на человека за время отдыха. Это прежде всего рынки с высокой пропускной способностью, такие как Китай, Индия, Южная Корея и Япония.
Напомним, что российские туристы, несмотря на их рекордное количество в Турции, не являются для нее доходными: наши соотечественники из-за выбора системы "все включено" тратят на отдыхе всего 458 долларов на человека во время отпуска, в то время как расходы иностранных туристов в Турции составляют в среднем 630 долларов на человека.
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