Россия продолжит устанавливать безвизовый режим с Латинской Америкой

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия будет продолжать работу по установлению безвизового режима со странами Латинской Америки, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Он напомнил об обширной программе главы МИД РФ Сергея Лаврова на прошедшей Генассамблее ООН, в которой было много контактов с латиноамериканцами.
"Подписан очень весомый блок двусторонних соглашений. Основным, наверное, очень знаковым является расширяющаяся зона безвизовых поездок граждан. В настоящий момент такие взаимные соглашения мы подписали с 24 из, по-моему, 33. Работу эту будем продолжать. У нас вся Южная Америка безвизовая, почти вся Центральная, и сейчас работаем по Карибам", — сказал дипломат на дискуссионной площадке клуба "Валдай" в четверг.
Одной из стран, с которой Россия за последнее время подписала соглашение об отказе от визовых формальностей, стало карибское островное государство Доминика, подписание документов прошло на встрече Лаврова с министром иностранных дел Доминики Франклин Барон на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соглашение о безвизовом режиме также было подписано на полях ГА ООН с Суринамом.
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