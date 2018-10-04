На Камчатке к 2020 году откроют туристический центр

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском к 2020 году откроют визит-центр, где гости края смогут централизованно получить туристскую и эколого-просветительскую информацию, выбрать маршрут и заказать экскурсию, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что проект стоимостью более 28 миллионов рублей в рамках соглашения с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" реализует компания "Медея". Место расположения визит-центра – на территории этнопарка на берегу Култучного озера на площади 0,5 гектара.
"Завершение всех работ мы планируем на 2020 год. Строительство этнодеревни уже пересекло экватор, выполнено более пятидесяти процентов от общего объема… На территории должны появиться не только активности, но и точки торговли и питания, в которых город испытывает потребность уже сейчас", – приводит пресс-служба слова руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елены Стратоновой.
Власти утверждают, что в состав центра войдут лекторий, экспозиционный и конференц-залы. Планируется также открытие школы, где будет проходить обучение представителей туристского сектора всей России и зарубежья.
"Учитывая, что в ближайшей перспективе ожидается серьезный рост турпотока на полуостров, предоставляемая информация будет включать сведения о достопримечательностях и заповедных зонах Камчатки, объектах показа, возможностях размещения и питания, а также обо всех услугах в сфере туризма", – цитирует пресс-служба генерального директора ООО "Медея" Сергея Казакова.
На прибрежной территории Култучного озера также появятся юрты коренных народов Севера, острог и дом мастера, ресторан, два здания, детская игровая зона и фонтан.
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