МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Расходы зарубежных туристов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге в 2018 году могут вырасти на 17,6%, прогнозирует платежная система Mastercard.
"По прогнозам на 2018 год, в этих пяти российских городах рост числа иностранных путешественников составит 6,8%, а их расходы увеличатся на 17,6%", — говорится в сообщении.
Прогноз представлен в рамках ежегодного рейтинга Mastercard Global Destination Cities. Согласно ему, Москва в 2017 году заняла 80-е место в глобальном рейтинге популярности направлений. Она расположилась между Стокгольмом и Цюрихом.
За год Москву посетили 2,3 миллиона иностранцев, которые потратили здесь более 938 миллионов долларов. Ежедневные расходы зарубежного туриста в российской столице составили в среднем 126 долларов.
Санкт-Петербург занял 113 позицию в глобальном рейтинге. В 2017 году его посетили 1,2 миллиона иностранцев, что на 6,6% больше показателя 2009 года. Средняя сумма, потраченная туристами за один день, составила 124 доллара, а общий объем их расходов за год — 493 миллиона долларов.
Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург завершают глобальный рейтинг самых популярных городов для туристов. В 2017 году эти города приняли по 200 тысяч зарубежных гостей. В Новосибирске объем расходов за год составил 76 миллионов долларов, во Владивостоке – 67 миллионов, а в Екатеринбурге – 62 миллиона.
В целом по миру самыми популярными направлениями стали Бангкок (его посетили 20,05 миллиона иностранцев в 2017 году), Лондон (19,83 миллиона человек) и Париж (17,44 миллиона человек). Средняя сумма расходов иностранцев в Бангкоке за день составила 173 доллара, в Лондоне — 153 доллара, а в Париже — 301 доллар.
Лидером среди направлений по объему расходов путешественников из-за границы остается Дубай. В среднем иностранцы тратят здесь 537 долларов в день. В топ-10 впервые вошли такие города, как Мекка в Саудовской Аравии, Пальма-де-Майорка в Испании и Пхукет в Таиланде.
Последнее место в списке самых посещаемых городов мира по сумме ежедневных трат занимает Стамбул. Там туристы тратят в среднем 108 долларов за день.
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